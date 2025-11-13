Ghisolfi non dimentica la Roma: "Basta un anno e la senti scorrere nel sangue"

"Abbiamo giocato molte partite senza perdere, c'era molta energia nel club, molta energia allo stadio, è stato fantastico. Alla fine penso che abbiamo fatto un buon lavoro e anche dopo solo un anno, senti che questo club ti scorre nel sangue". Florent Ghisolfi non dimentica la Roma . Il direttore sportivo del Sunderland è stato intervistato dal Sunderland Echo e si è a lungo soffermato sul suo vissuto in giallorosso.

Ghisolfi esalta Ranieri: "Diverso, speciale"

Ghisolfi ha raccontato: "La Roma? Alla fine abbiamo concluso la stagione con la qualificazione in Europa League. L'inizio è stato difficile, ma ho costruito molte cose nel club, quindi quello che voglio dire è che alla fine penso di aver fatto un buon lavoro. Dopo anni passati a chiedermi come Ranieri avesse fatto a vincere la Premier League con il Leicester City, lavorandoci insieme ho trovato la risposta: è qualcuno di molto diverso, di molto speciale".

Ghisolfi sulla scelta del Sunderland dopo la Roma

Il passaggio al Sunderland: "Le persone sono la cosa più importante in questo tipo di scelte. Conoscevo un po' il proprietario Louis-Dreyfus, è giovane ma brillante ed è emotivamente stabile, seguue con attenzione il club e questo non è sempre il scontato. Avevo lavorato insieme con al tecnico Le Bris. Ho provato ad assumerlo per il Nizza, alla fine della prima stagione alla guida del Lorient, ho lottato per lui ma non è stato possibile. Quindi alla fine sono arrivato io da lui. Il potenziale del Sunderland è enorme ed è perfetto per me perché sono uno a cui piace costruire. Il mio percorso al Lens è stato esattamente quello, partendo dalla seconda divisione fino alla Champions League. Credo di sentirmi in sintonia con l'identità del club perché sono una persona molto discreta, riservata ma anche un gran lavoratore, resiliente. Credo che questa sia l'identità del Sunderland. Poi c'è la Premier League in Inghilterra, un'esperienza che volevo provare. Sono felice di essere qui. Sono stato a Roma, sono stato a Nizza, in Costa Azzurra e sono corso, ma mi sento molto bene in questa città. Non so spiegare esattamente perché. Vado a correre sulla spiaggia e, in un certo senso, provo questa sensazione molto bella".