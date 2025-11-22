Sprofondo Liverpool in Premier League, il Chelsea si avvicina all'Arsenal capolista

Premier League: la classifica aggiornata

Sprofondo Liverpool: tris del Nottingham Forest, in gol Savona

Non può che fare rumore infatti il crollo casalingo del Liverpool, battuto 3-0 ad Anfield da un Nottingham Forest che coglie così la seconda vittoria di fila e si porta fuori dalla zona retrocessione: a decidere la sfida i gol di Murillo (33'), dell'ex juventino Savona (46') e di Gibbs-White (78'). A poco è servito l'ingresso di Chiesa nella ripresa (al posto di Isak dal 76') ai 'Reds' di Arne Slot, ora a metà classifica dopo il secondo ko di fila (il sesto nelle ultime 7 gare di campionato, con appena 3 punti raccolti).

Il Chelsea vince a Burnley ed è secondo, aspettando il City

Netta vittoria per 2-0 invece per il Chelsea sul campo del Burnley dell'ex laziale Tchaouna(in campo per 76' e poi sostituito): decisive le reti dell'altro ex biancoceleste Pedro Neto (37') e di Fernandez (88') per la formazione del tecnico italiano Enzo Maresca, che con questo successo i porta momentaneamente a -3 dalla capolista Arsenal (domani impegnata in casa nel derby del nord di Londra contro il Tottenham), secondo in attesa del Manchester City che chiuderà il programma odierno a Newcastle.

Sorridono Crystal Palace e Brighton

Il Crystal Palace (con l'ex laziale Kamada titolare e in campo per 81') passa sul campo del Wolverhampton (0-2) con i gol di Munoz (63') e di Pino (69'), portandosi così momentaneamente in zona Champions League. Sorride anche il Brighton (solo panchina per l'ex veronese Coppola) che con Welbeck (71') e Hinshelwood (84') ribalta in casa l'iniziale vantaggio trovato dal Brentford su rigore al 29' con Thiago che nel finale, sempre dal dischetto, fallisce invece l'occasione del possibile pari. Tra gli ospiti titolare l'azzurrino Kayode.



Il Fulham piega Sunderland, pari tra Bournemouth e West Ham

Un gol di Jimenez (84') basta al Fulham per piegare tra le mura amiche il Sunderland, che scivola così fuori dalla zona Europa. Finisce 2-2 invece tra il Bournemouth e un West Ham che si è fatto rimontare dal doppio vantaggio: di Tavernier su rigore (69') e Unal (81') le reti dei padroni di casa, per gli ospiti doppietta di Wilson (11' e 35').

