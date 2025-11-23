La domenica di Premier League si chiude la vittoria dell'Arsenal nel North London Derby: 4-1 contro il Tottenham. Sarà ancora presto, ma la squadra di Arteta continua a mandare messaggi importanti al campionato. Con questi tre punti, i Gunners si portano a +6 sul Chelsea di Maresca secondo. Trossard sblocca la sfida al 36' ed Eze raddoppia appena cinque minuti dopo. Passa un minuto dall'inizio della ripresa, e ancora l'ex Crystal Palace trova il terzo gol. Richarlison prova a riaprirla, ma è ancora Eze al 76' a calare il poker. I Gunners allungano la striscia di imbattibilità nel derby del nord di Londra che, in gare ufficiali, dura dal 2022. Notte fonda per il Tottenham che esce distrutto dalla gara dell'Emirates e rimane al nono posto in classifica.