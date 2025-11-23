Il North London Derby è dell'Arsenal: Tottenham ko, Arteta primo in Premier League
La domenica di Premier League si chiude la vittoria dell'Arsenal nel North London Derby: 4-1 contro il Tottenham. Sarà ancora presto, ma la squadra di Arteta continua a mandare messaggi importanti al campionato. Con questi tre punti, i Gunners si portano a +6 sul Chelsea di Maresca secondo. Trossard sblocca la sfida al 36' ed Eze raddoppia appena cinque minuti dopo. Passa un minuto dall'inizio della ripresa, e ancora l'ex Crystal Palace trova il terzo gol. Richarlison prova a riaprirla, ma è ancora Eze al 76' a calare il poker. I Gunners allungano la striscia di imbattibilità nel derby del nord di Londra che, in gare ufficiali, dura dal 2022. Notte fonda per il Tottenham che esce distrutto dalla gara dell'Emirates e rimane al nono posto in classifica.
Arsenal sempre più in vetta. Aston Villa in zona Champions
Nel pomeriggio, l'Aston Villa vince in trasferta contro il Leeds. Squadra neorpomossa che era passata avanti dopo appena otto minuti dall'inizio della partita con il tap in vincente di Nmecha. I Villans si scatenato nel secondo tempo nel nome di Rogers: l'ex Middlesborough trova la rete del pareggio tre minuti dopo l'inizio della ripresa, poi al 75' firma la rete del definitivo 2-1 con un gran golo da fuori area. La squadra di Unai Emery entra tra le prime quattro in classifica e in zona Champions, mentre il Leeds rimane terzultimo.