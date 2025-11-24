Premier League, il Manchester United perde contro l’Everton: follia di Gueye contro Keane

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United incassa la quarta sconfitta in campionato perdendo la possibilità di rilanciarsi in zona Champions League. La formazione allenata da Amorim cede all’Old Trafford contro l’Everton, decide una rete di Dewsbury-Hall alla mezz’ora del primo tempo. I padroni di casa giocano per gran parte della partita in inferiorità numerica, per la singolare espulsione rimediata da Idrissa Gueye: il centrocampista senegalese prende a schiaffi il proprio compagno di squadra Michael Keane e viene allontanato dall’arbitro per condotta antisportiva. Sono dovuti intervenire altri due giocatori dell'Everton, Pickford e Ndiaye, per separare i due. Un episodio non inedito nella Premier: nell'aprile 2005, durante Newcastle-Aston Villa, i due calciatori dei Magpies Bowyer e Dier vennero alle mani e furono entrambi espulsi.