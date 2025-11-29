Premier League, il City supera il Leeds: decisivo Foden al 91'. Sunderland show, in gol Le Fée

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Successo all'ultimo respiro del Manchester City che piega 3-2 il neopromosso Leeds in pieno recupero e mette pressione alla capolista Arsenal , impegnata domani (domenica 30 novembre) a Stamford Bridge nel derby con il Chelsea . All' Etihad Stadium , nel match valido per la 13esima giornata di Premier League , i Citizens di Guardiola sbloccano il match con Foden al primo minuto di gioco poi raddoppiano al 25' con Gvardiol . Gara in discesa per il City ? Tutt'altro. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze al 49' con Calvert-Lewin poi pareggiano incredibilmente i conti con Nmecha che, al 68', si fa prima parare il rigore da Donnarumma poi, sulla ribattuta del portiere azzurro, segna il 2-2 a porta vuota. Il City spinge a testa bassa e al 91', ancora con Foden (doppietta per il 25enne di Stockport ), vince la partita e lancia Guardiola al secondo posto a 25 punti, a -4 dai Gunners di Arteta . Quarta sconfitta di fila per i ' Peacocks ' di Farke , terzultimi a 11 punti.

Continua a sognare il neopromosso Sunderland che, con una rimonta clamorosa, batte 3-2 il Bournemouth (ora fermo a 19 punti) e vola al quarto posto in solitaria, a quota 22. Allo 'Stadium of Light', le 'Cherries' sorprendono Xhaka e compagni portandosi sul 2-0 con le reti di Adli (7') e Adams (15', clamoroso gol da centrocampo). Nel momento più difficile però arriva il calcio di rigore trasformato dall'ex Roma Le Fée che, allo scoccare della mezzora, dimezza lo svantaggio. Nella ripresa i 'Black Cats' pareggiano i conti al 46' con l'ex Ajax Traoré poi, al 69', ci pensa un'altra vecchia conoscenza della 'Johann Cruijff Arena', Brian Brobbey (su assist di uno scatenato Le Fée), a completare la grande rimonta della formazione di Le Bris che ora può sognare a occhi aperti. Sorride anche il Brentford che sale a 19 punti dopo il netto 3-1 inflitto al Burnley, ora penultimo a 10 punti. Succede tutto negli ultimi 10' di partita: 'Bees' avanti all'81' con il calcio di rigore di Igor Thiago, imitato da Flemming che ristabilisce l'equilibrio all'85' dagli 11 metri. Passa un solo minuto e l'attaccante brasiliano ex Bruges firma il sorpasso. In pieno recupero Ouattara (92') chiude la pratica.

