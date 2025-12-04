Federico Chiesa continua a essere un idolo tra i tifosi del Liverpool. Il minutaggio è sempre risicato, Slot continua a metterlo in campo solamente nei minuti finali, ma l'italiano sta conquistando il cuore dei tifosi a suon di grandi prestazioni. L'ultima fatta registrare nella serata di mercoledì, nell'infrasettimanale di Premier League contro il Sunderland: Slot ancora una volta lo manda in campo solamente all'86' al posto di Isak sul risultato di 1-1. Al 94', l'azione più importante della partita, Roefs, il portiere avversario, rinvia veloce e mette una palla perfetta per Isidor che si invola da solo da centrocampo verso Alisson: l'unico a riuscire a rimontarlo è Chiesa che prima gli dà fastidio, gli fa perdere l'equilibrio al momento del tiro e poi salva il pallone che stava rotolando verso la porta vuota. Ovazione di Anfield per il giocatore che ha evitato l'ennesima sconfitta di questa prima parte di stagione.