Chiesa, che salvataggio mostruoso davanti alla porta di Alisson: il Liverpool si salva al 94'
Federico Chiesa continua a essere un idolo tra i tifosi del Liverpool. Il minutaggio è sempre risicato, Slot continua a metterlo in campo solamente nei minuti finali, ma l'italiano sta conquistando il cuore dei tifosi a suon di grandi prestazioni. L'ultima fatta registrare nella serata di mercoledì, nell'infrasettimanale di Premier League contro il Sunderland: Slot ancora una volta lo manda in campo solamente all'86' al posto di Isak sul risultato di 1-1. Al 94', l'azione più importante della partita, Roefs, il portiere avversario, rinvia veloce e mette una palla perfetta per Isidor che si invola da solo da centrocampo verso Alisson: l'unico a riuscire a rimontarlo è Chiesa che prima gli dà fastidio, gli fa perdere l'equilibrio al momento del tiro e poi salva il pallone che stava rotolando verso la porta vuota. Ovazione di Anfield per il giocatore che ha evitato l'ennesima sconfitta di questa prima parte di stagione.
Ovazione di Anfield per Chiesa: il salvataggio nel recupero
Il salvataggio da difensore vero è solamente l'ultima di una lunga lista di grandi prestazioni dell'italiano. In questa stagione ha giocato in totale appena 139 minuti in campionato. In ordine ha segnato il gol decisivo nella partita contro il Bournemouth, ha segnato il gol del pareggio contro il Crystal Palace, ha fatto l'assist per il gol del pareggio contro il Manchester United e infine questo salvantaggio. Nel mezzo, anche un'ottima ultima parte di match in Champions contro il Real dove ha messo una palla geniale di esterno al volo per Salah, che non l'ha sfruttata. Ora i tifosi chiedono a gran voce di farlo giocare di più.