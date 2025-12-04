Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Delude il Manchester United: pari con il West Ham, Amorim fallisce l'aggancio al quarto posto© APS

Delude il Manchester United: pari con il West Ham, Amorim fallisce l'aggancio al quarto posto

Il turno infrasettimanale di Premier League, giunta alla 14esima giornata, si chiude con l'1-1 maturato a Old Trafford: Dalot illude i 'Red Devils', raggiunti nel finale dall'acuto di Magassa
2 min
TagsPremier LeagueManchester United-West Ham

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Si chiude con l'1-1 di Old Trafford tra Manchester United e West Ham il turno infrasettimanale di Premier League, giunta alla 14esima giornata. Deludono i 'Red Devils', avanti al 58' con la rete di Dalot. I padroni di casa spingono forte sull'acceleratore ma non riescono a trovare il gol del raddoppio che chiuderebbe la contesa. Gli 'Hammers' ci credono e a 7' dalla fine trovano il pareggio: Magassa, al primo gol stagionale, batte Lammens e regala un prezioso punto ai londinesi.

Manchester United-West Ham 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, come cambia la classifica dopo il match di Old Trafford

Pareggio che sa di beffa per lo United di Amorim che sale al sesto posto a quota 22 punti e a pari merito con Brighton e Liverpool ma fallisce l'aggancio al quarto posto, occupato dal Chelsea di Maresca a 24. Punto d'oro invece per il West Ham di Espirito Santo, ora terz'ultimo a 12 punti e a -2 dalla zona salvezza occupata dal Leeds (14).

Premier League, la classifica

