Delude il Manchester United: pari con il West Ham, Amorim fallisce l'aggancio al quarto posto
MANCHESTER (INGHILTERRA) - Si chiude con l'1-1 di Old Trafford tra Manchester United e West Ham il turno infrasettimanale di Premier League, giunta alla 14esima giornata. Deludono i 'Red Devils', avanti al 58' con la rete di Dalot. I padroni di casa spingono forte sull'acceleratore ma non riescono a trovare il gol del raddoppio che chiuderebbe la contesa. Gli 'Hammers' ci credono e a 7' dalla fine trovano il pareggio: Magassa, al primo gol stagionale, batte Lammens e regala un prezioso punto ai londinesi.
Premier League, come cambia la classifica dopo il match di Old Trafford
Pareggio che sa di beffa per lo United di Amorim che sale al sesto posto a quota 22 punti e a pari merito con Brighton e Liverpool ma fallisce l'aggancio al quarto posto, occupato dal Chelsea di Maresca a 24. Punto d'oro invece per il West Ham di Espirito Santo, ora terz'ultimo a 12 punti e a -2 dalla zona salvezza occupata dal Leeds (14).