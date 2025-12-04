Delude il Manchester United: pari con il West Ham, Amorim fallisce l'aggancio al quarto posto

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Si chiude con l'1-1 di Old Trafford tra Manchester United e West Ham il turno infrasettimanale di Premier League, giunta alla 14esima giornata. Deludono i 'Red Devils', avanti al 58' con la rete di Dalot. I padroni di casa spingono forte sull'acceleratore ma non riescono a trovare il gol del raddoppio che chiuderebbe la contesa. Gli 'Hammers' ci credono e a 7' dalla fine trovano il pareggio: Magassa, al primo gol stagionale, batte Lammens e regala un prezioso punto ai londinesi.