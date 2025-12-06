Minacciato con una pistola da un procuratore, il ricordo di Udogie:  "È stato uno shock, ringrazio il Tottenham"

Minacce con una pistola a Londra: il ricordo di Udogie

"Una cosa che non auguro a nessuno - ha aggiunto il terzino del Tottenham e della Nazionale italiana in un'intervista a 'The Athletic' -, ma ora sto bene. Guardiamo avanti". Udogie ringrazia poi gli 'Spurs': "Il club mi ha dato tanto supporto e mi è stato accanto ogni giorno. Sono grato per quello che ha fatto e per aver tenuto al sicuro me e la mia famiglia". E tra coloro che gli sono stati più vicini due suoi connazionali, il direttore sportivo Fabio Paratici e il portiere azzurro Guglielmo Vicario: " Paratici è come un padre, parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto. Vicario invece, che ha dimostrato di essere un grande portierè, è come un fratello maggiore".