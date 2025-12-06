Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Minacciato con una pistola da un procuratore, il ricordo di Udogie:  "È stato uno shock, ringrazio il Tottenham"

Il terzino degli 'Spurs' e della Nazionale italiana è tornato a parlare della disavventura vissuta un mese fa a Londra: cos'ha detto
2 min

ROMA - "È stato uno shock". Così, a circa un mese di distanza dal fatto, Destiny Udogie ricorda l'episodio che lo ha visto coinvolto a Londra all'inizio di novembre, quando un agente sportivo lo ha minacciato con una pistola dopo il "no, grazie" del calciatore alla sua proposta di ottenerne la procura.

Minacce con una pistola a Londra: il ricordo di Udogie

"Una cosa che non auguro a nessuno - ha aggiunto il terzino del Tottenham e della Nazionale italiana in un'intervista a 'The Athletic' -, ma ora sto bene. Guardiamo avanti". Udogie ringrazia poi gli 'Spurs': "Il club mi ha dato tanto supporto e mi è stato accanto ogni giorno. Sono grato per quello che ha fatto e per aver tenuto al sicuro me e la mia famiglia". E tra coloro che gli sono stati più vicini due suoi connazionali, il direttore sportivo Fabio Paratici e il portiere azzurro Guglielmo Vicario: "Paratici è come un padre, parliamo ogni giorno e mi sta aiutando molto. Vicario invece, che ha dimostrato di essere un grande portierè, è come un fratello maggiore".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

