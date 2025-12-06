L'Arsenal cade al 95': Buendia è l'eroe del 2-1 dell'Aston Villa
Il sabato di Premier League si apre con la sconfitta dell'Arsenal: 2-1 per la squadra di Arteta in casa dell'Aston Villa. Seconda sconfitta stagionale per i Gunners, l'ultima risaliva allo scorso 31 agosto contro il Liverpool. Nonostante un ultimo periodo di forma strabiliante, ora il vantaggio dell'Arsenal si assottiglia a soli 3 punti, con proprio l'Aston Villa che sale al secondo posto, in attesa delle altre sfide.
L'Aston Villa accorcia sull'Arsenal: Buendia decisivo
La squadra di Unai Emery, tra le più in forma in Premier dopo un inizio di stagione molto difficile, aveva chiuso il primo tempo avanti grazie al gol di Matty Cash. Terzino al terzo gol stagionale in Premier dopo l'assist nella scorsa partita contro il Brighton. Nella ripresa cresce l'Arsenal e trova subito il pareggio al 52' con Trossard. Nessuna delle due riesce a trovare l'occasione giusta per indirizzare la partita, ma nel recupero si aprono gli spazi: prima Madueke sfiora il palo, poi Raya fa un miracolo su Tielemans da due passi. Allo scadere del recupero, Buendia trova la rete decisiva e regala tre punti preziosissimi ai suoi. La quindicesima giornata di Premier League prosegue con cinque partite alle 16: Manchester City-Sunderland, Bournemouth-Chelsea, Tottenham-Brentford, Newcastle-Burnley ed Everton-Nottingham Forest. Il sabato si chiuderà con Leeds-Liverpool alle 18:30.