L'Arsenal cade al 95': Buendia è l'eroe del 2-1 dell'Aston Villa

L'Aston Villa accorcia sull'Arsenal: Buendia decisivo

La squadra di Unai Emery, tra le più in forma in Premier dopo un inizio di stagione molto difficile, aveva chiuso il primo tempo avanti grazie al gol di Matty Cash. Terzino al terzo gol stagionale in Premier dopo l'assist nella scorsa partita contro il Brighton. Nella ripresa cresce l'Arsenal e trova subito il pareggio al 52' con Trossard. Nessuna delle due riesce a trovare l'occasione giusta per indirizzare la partita, ma nel recupero si aprono gli spazi: prima Madueke sfiora il palo, poi Raya fa un miracolo su Tielemans da due passi. Allo scadere del recupero, Buendia trova la rete decisiva e regala tre punti preziosissimi ai suoi. La quindicesima giornata di Premier League prosegue con cinque partite alle 16: Manchester City-Sunderland, Bournemouth-Chelsea, Tottenham-Brentford, Newcastle-Burnley ed Everton-Nottingham Forest. Il sabato si chiuderà con Leeds-Liverpool alle 18:30.