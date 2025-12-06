Clamoroso a Liverpool, Salah sbotta: "Qualcuno mi vuole fare fuori dal club". Poi il duro attacco a Slot...  

"Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato". Mohamed Salah si sfoga al termine della sfida tra Leeds e Liverpoo l, terminata sul punteggio di 3-3. L'egiziano è rimasto novanta minuti in panchina. "Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra".

Salah e il rapporto con Slot

Salah ha poi parlato del tecnico Ane Slot: "Avevo un buon rapporto con lui. All'improvviso questo rapporto non c'è stato. Non so perchè.Sembra che qualcuno non mi voglia nel club", ha aggiunto. Tornando sulla sfida con il Leeds: "Non riesco a credere di essere rimasto in panchina per 90 minuti. E' la terza volta che succede e non era mai accaduto nella mia carriera. Sono molto deluso". Salah ha ribadito di "voler sempre sostenere questo club, lo amo e lo farò sempre".