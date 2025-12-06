Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Clamoroso a Liverpool, Salah sbotta: "Qualcuno mi vuole fare fuori dal club". Poi il duro attacco a Slot...  

Clamoroso a Liverpool, Salah sbotta: "Qualcuno mi vuole fare fuori dal club". Poi il duro attacco a Slot...  

L'attaccante egiziano esplode dopo la panchina con il Leeds: "Non mi era mai successa una cosa simile"
1 min

"Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato". Mohamed Salah si sfoga al termine della sfida tra Leeds e Liverpool, terminata sul punteggio di 3-3. L'egiziano è rimasto novanta minuti in panchina. "Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra".

Salah e il rapporto con Slot

Salah ha poi parlato del tecnico Ane Slot: "Avevo un buon rapporto con lui. All'improvviso questo rapporto non c'è stato. Non so perchè.Sembra che qualcuno non mi voglia nel club", ha aggiunto. Tornando sulla sfida con il Leeds: "Non riesco a credere di essere rimasto in panchina per 90 minuti. E' la terza volta che succede e non era mai accaduto nella mia carriera. Sono molto deluso". Salah ha ribadito di "voler sempre sostenere questo club, lo amo e lo farò sempre". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Il Liverpool si salva al 94'Slot a rischio esonero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS