Premier League, il Manchester United cala il poker con i Wolves: Amorim aggancia il Chelsea

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Colpo esterno del Manchester United che passa 3-1 sul campo del Wolverhampton. Nel Monday Night del 'Molineux', valido per la 15esima giornata di Premier League, i 'Red Devils' sbloccano il risultato al 25' con il loro capitano, Bruno Fernandes, poi si fanno raggiungere al tramonto del primo tempo (47') dall'acuto di Bellegarde. Nella ripresa è tutto un altro Manchester: al 51' ci pensa Mbeumo a riportare avanti gli ospiti su assist di Dalot. Lo United preme forte sull'acceleratore e al 63' chiude la pratica con il tris di Mount, imbeccato da un Bruno Fernandes in serata di grazia. Il portoghese è scatenato e all'81' trasforma anche un calcio di rigore, firmando la sua personalissima doppietta.