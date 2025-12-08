Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League, il Manchester United cala il poker con i Wolves: Amorim aggancia il Chelsea© APS

Premier League, il Manchester United cala il poker con i Wolves: Amorim aggancia il Chelsea

Bruno Fernandes (doppietta), Mbeumo e Mount lanciano i Red Devils (4-1), ora quinti in classifica a pari merito con i Blues di Maresca. Ai Wanderers non basta Bellegarde
2 min
TagsPremier LeagueWolves-Manchester United

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Colpo esterno del Manchester United che passa 3-1 sul campo del Wolverhampton. Nel Monday Night del 'Molineux', valido per la 15esima giornata di Premier League, i 'Red Devils' sbloccano il risultato al 25' con il loro capitano, Bruno Fernandes, poi si fanno raggiungere al tramonto del primo tempo (47') dall'acuto di Bellegarde. Nella ripresa è tutto un altro Manchester: al 51' ci pensa Mbeumo a riportare avanti gli ospiti su assist di Dalot. Lo United preme forte sull'acceleratore e al 63' chiude la pratica con il tris di Mount, imbeccato da un Bruno Fernandes in serata di grazia. Il portoghese è scatenato e all'81' trasforma anche un calcio di rigore, firmando la sua personalissima doppietta.

Wolves-Manchester United 1-4: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, come cambia la classifica dopo Wolves-Manchester United

Vittoria fondamentale per il Manchester United di Ruben Amorim che sale al quinto posto in classifica, a pari merito con il Chelsea di Maresca a quota 25. Notte fonda invece per i Wolves: la formazione di mister Edwards resta inchiodata all'ultimo posto con soli due punti conquistati in 15 partite e nessuna vittoria.

Premier League, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Wolves-Manchester United

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS