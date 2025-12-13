Premier League: il Liverpool vince e ritrova Salah, riparte il Chelsea di Maresca

ROMA - Punti pesanti per l'alta classifica quelli in palio oggi (13 dicembre) nella Premier Leagu e, con quattro anticipi della 16ª giornata in programma tra pomeriggio e sera.

Il Liverpool ritrova la vittoria e Salah: 2-0 al Brighton

Archiviato con soddisfazione il successo con coda polemica ottenuto contro l'Inter a San Siro in Champions League, il Liverpool torna vincere anche in campionato (dopo due pari di fila) e ritrova Salah, tornato in campo tra gli applausi di Anfied' nel match contro il Brighton dopo le dichiarazioni polemiche nei confronti del club e del tecnico Slot (che gli erano costate l'esclusione nella trasferta del 'Meazza'). L'egiziano è stato gettato nella mischia al 14' al posto dell'infortunato Gomez, quando i 'Reds' erano già in vantaggio grazie alla rete segnata da Ekitike a pochi secondi dal fischio d'inizio. Lo stesso attaccante francese poi ha trovato la doppietta nella ripresa quando, su un corner calciato proprio da Salah (60') ha fissato il risultato sul 2-0 per il Liverpool (nel finale dentro anche l'azzurro Chiesa), che continua così la sua rincorsa ai posti di classifica che valgono l'Europa.

Il Chelsea di Maresca batte l'Everton e riparte

Riprende la sua corsa anche il Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca, reduce dal ko di Champions League a Bergamo contro l'Atalanta: 2-0 all'Everton dei Friedkin e vittoria ritrovata in campionato dopo tre turni di digiuno (con due pari e un ko). Un successo messo in cassaforte nel primo tempo con i gol di Palmer (21') e di Gusto (45+1'), che consentono ai 'Blues' di ritrovare slancio nella corsa per le prime posizioni.

Ora Burnley-Fulham, poi tocca all'Arsenal capolista

A chiudere il programma odierno il match tra il pericolante Burnley e il Fulham e poi la sfida serale tra la capolista Arsenal (prima anche nella classifica di Champions League in cui viaggia a punteggio pieno) e il Wolverhampton.

