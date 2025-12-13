Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Haaland e la frecciata a Carragher che fa il giro del mondo: "È una mina vagante..."

Il siparietto tra l'attaccante del Manchester City e l'opinionista ex Liverpool
2 min
Jamie Carragher continua a essere una delle voci più discusse del panorama calcistico inglese. L’ex difensore del Liverpool, oggi opinionista televisivo, era già finito al centro delle polemiche lo scorso anno per le sue critiche a Mohamed Salah, accusato pubblicamente di pensare soprattutto ai propri interessi personali. Dichiarazioni forti, rilasciate a Sky Sports, che avevano fatto rapidamente il giro dei media britannici e internazionali.

Il siparietto tra Carragher e Haaland

Nelle ultime ore Carragher è tornato protagonista, questa volta in un clima decisamente più leggero. Ospite come di consueto negli studi della CBS, ha incrociato Erling Haaland dopo il successo del Manchester City al Santiago Bernabeu. L’attaccante norvegese si è presentato ai microfoni con una battuta che ha subito acceso lo studio: "Mi innervosisco quando vedo Jamie Carragher in studio". La replica dell’ex Liverpool è arrivata con un sorriso, invitando Haaland a stare tranquillo. A rendere il siparietto ancora più divertente ci ha pensato Micah Richards, che ha chiesto a Haaland chi preferisse tra Antonio Rüdiger e lo stesso Carragher. La risposta del bomber del City ha scatenato le risate generali: "Credo di dover dire Rudiger ora, perché Carragher è un po’ una mina vagante".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

