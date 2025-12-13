Haaland e la frecciata a Carragher che fa il giro del mondo: "È una mina vagante..."

Il siparietto tra Carragher e Haaland

Nelle ultime ore Carragher è tornato protagonista, questa volta in un clima decisamente più leggero. Ospite come di consueto negli studi della CBS, ha incrociato Erling Haaland dopo il successo del Manchester City al Santiago Bernabeu. L’attaccante norvegese si è presentato ai microfoni con una battuta che ha subito acceso lo studio: "Mi innervosisco quando vedo Jamie Carragher in studio". La replica dell’ex Liverpool è arrivata con un sorriso, invitando Haaland a stare tranquillo. A rendere il siparietto ancora più divertente ci ha pensato Micah Richards, che ha chiesto a Haaland chi preferisse tra Antonio Rüdiger e lo stesso Carragher. La risposta del bomber del City ha scatenato le risate generali: "Credo di dover dire Rudiger ora, perché Carragher è un po’ una mina vagante".