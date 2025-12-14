Il Manchester City vince: doppietta di Haaland e Arsenal sempre nel mirino. Crollano Tottenham e Newcastle   

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester City resta in scia e tallona l'Arsenal, lì al secondo posto della Premier League, a due lunghezze dalla capolista (34 contro 36 punti dei Gunners). Per battere il Crystal Palace bastano i sigilli del solito Haaland (doppietta, il secondo su rigore) e di Foden: 3-0 in trasferta per la banda di Guardiola e poche storie. Sul gradino più basso del podio si conferma l'Aston Villa (33 punti), che supera in trasferta il West Ham per 3-2 in rimonta: decisiva la doppietta di Rogers nella ripresa.