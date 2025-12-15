Premier League, spettacolo tra Manchester United e Bournemouth: finisce 4-4

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 4-4: TABELLINO E STATISTICHE

Emozioni a ripetizione

Al 13' i Red Devils sbloccano la partita con un colpo di testa ravvicinato di Diallo, ex talentino dell'Atalanta, al primo gol stagionale all'Old Trafford. Al 40' però gli uomini di Iraola, in difficoltà per buona parte del primo tempo, pareggiano grazie a Semenyo, che batte Lammens con un preciso rasoterra di destro. Prima dell'intervallo, al quarto minuto di recupero, lo United torna davanti ancora con un colpo di testa, stavolta di Casemiro su corner di Bruno Fernandes. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti ribaltano il risultato: al 46' Evanilson griffa il 2-2 di sinistro, poi, al 52', Tavernier va a segno direttamente su calcio di punizione. Le emozioni non sono finite perché il Manchester United torna avanti in un minuto: al 78' Bruno Fernandes sigla il 3-3 con una magnifica conclusione e al 79' Cunha il 4-3. Il Bournemouth incassa la botta e reagisce ancora con il 19enne francese Kroupi, nuovo entrato, che all'84' chiude i giochi per il definitivo 4-4.

