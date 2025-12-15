Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Premier League, spettacolo tra Manchester United e Bournemouth: finisce 4-4© Getty Images

Gol, rimonte e controrimonte tra i ragazzi di Amorim e quelli di Iraola: tutti i dettagli
2 min
TagsmanchesterPremierBournemouth

MANCHESTER (Regno Unito) - Spettacolo ed emozioni nel monday night che chiude la 16ª giornata della Premier League: il Manchester United di Amorim non riesce a battere il resiliente Bournemouth di Iraola che si illude anche di vincere, ma alla fine strappa un prezioso pareggio per 4-4 a Old Trafford. 

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 4-4: TABELLINO E STATISTICHE

Emozioni a ripetizione

Al 13' i Red Devils sbloccano la partita con un colpo di testa ravvicinato di Diallo, ex talentino dell'Atalanta, al primo gol stagionale all'Old Trafford. Al 40' però gli uomini di Iraola, in difficoltà per buona parte del primo tempo, pareggiano grazie a Semenyo, che batte Lammens con un preciso rasoterra di destro. Prima dell'intervallo, al quarto minuto di recupero, lo United torna davanti ancora con un colpo di testa, stavolta di Casemiro su corner di Bruno Fernandes. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti ribaltano il risultato: al 46' Evanilson griffa il 2-2 di sinistro, poi, al 52', Tavernier va a segno direttamente su calcio di punizione. Le emozioni non sono finite perché il Manchester United torna avanti in un minuto: al 78' Bruno Fernandes sigla il 3-3 con una magnifica conclusione e al 79' Cunha il 4-3. Il Bournemouth incassa la botta e reagisce ancora con il 19enne francese Kroupi, nuovo entrato, che all'84' chiude i giochi per il definitivo 4-4. 

PREMIER LEAGUE, LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manchester United-Bournemouth

