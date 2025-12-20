Premier, il Chelsea trema e poi rimonta: rimpianto per il Newcastle di Tonali

Il Newcastle United di Sandro Tonali assapora l'impresa contro il Chelsea con un inizio shock, poi si fa rimontare due gol di vantaggio dai campioni del mondo di Maresca. Al 4' Woltemade sblocca il risultato per i padroni di casa con un destro da pochi passi: l'attaccante tedesco doveva farsi perdonare l'autogol della settimana scorsa, che aveva portato alla sconfitta dei Magpies per 1-0 in casa del Sunderland. Passa poco più di un quarto d'ora e il Chelsea incassa il raddoppio: è ancora Woltemade a segnare, stavolta con un tocco al volo su cross morbido di Gordon. Interviene il Var per un possibile fuorigioco millimetrico dell'autore del gol, ma dopo quasi tre minuti di check il 2-0 viene convalidato. Al 43' il Chelsea segna con l'ex laziale Pedro Neto, ma l'arbitro Madley annulla per un netto fallo in attacco di Gusto. In apertura di ripresa, dopo 3 minuti, i Blues accorciano le distanze con un calcio di punizione di capitan James. Il definitivo 2-2 gela il St. James' Park al 66': lancio lungo del portiere Sanchez, Thiaw si posiziona male e scivola, lasciando una prateria a Joao Pedro, che si presenta da solo davanti a Ramsdale e lo batte.