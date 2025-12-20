Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier, il Chelsea trema e poi rimonta: rimpianto per il Newcastle di Tonali© Getty Images

Premier, il Chelsea trema e poi rimonta: rimpianto per il Newcastle di Tonali

Una doppietta lampo di Woltemade illude i Magpies, ma nella ripresa i ragazzi di Maresca acciuffano meritatamente il 2-2
2 min
TagsPremiertonalichelsea

Il Newcastle United di Sandro Tonali assapora l'impresa contro il Chelsea con un inizio shock, poi si fa rimontare due gol di vantaggio dai campioni del mondo di Maresca. Al 4' Woltemade sblocca il risultato per i padroni di casa con un destro da pochi passi: l'attaccante tedesco doveva farsi perdonare l'autogol della settimana scorsa, che aveva portato alla sconfitta dei Magpies per 1-0 in casa del Sunderland. Passa poco più di un quarto d'ora e il Chelsea incassa il raddoppio: è ancora Woltemade a segnare, stavolta con un tocco al volo su cross morbido di Gordon. Interviene il Var per un possibile fuorigioco millimetrico dell'autore del gol, ma dopo quasi tre minuti di check il 2-0 viene convalidato. Al 43' il Chelsea segna con l'ex laziale Pedro Neto, ma l'arbitro Madley annulla per un netto fallo in attacco di Gusto. In apertura di ripresa, dopo 3 minuti, i Blues accorciano le distanze con un calcio di punizione di capitan James. Il definitivo 2-2 gela il St. James' Park al 66': lancio lungo del portiere Sanchez, Thiaw si posiziona male e scivola, lasciando una prateria a Joao Pedro, che si presenta da solo davanti a Ramsdale e lo batte. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Carabao Cup, Maresca: "Ora sono davvero felice"Il Manchester City vince: Arsenal nel mirino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS