Fulham ok: Forest battuto 1-0 nel Monday Night di Premier League
Continua il momento positivo del Fulham, che nel Monday Night valido per la chiusura della 17ª giornata di Premier League supera di misura il Nottingham Forest con il punteggio di 1-0. A decidere la sfida è un calcio di rigore trasformato a recupero inoltrato del primo tempo da Raul Jimenez, dopo un fallo commesso in area da Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus. Un episodio che spezza l’equilibrio di una gara combattuta e regala tre punti preziosi ai londinesi. Con questo successo il Fulham aggancia a quota 23 Newcastle e Brentford, confermando i segnali di crescita nelle ultime settimane. Resta invece fermo a 18 punti il Nottingham Forest, quart’ultimo in classifica e ancora invischiato nella lotta per non retrocedere.