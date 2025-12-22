Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fulham ok: Forest battuto 1-0 nel Monday Night di Premier League© Getty Images

Fulham ok: Forest battuto 1-0 nel Monday Night di Premier League

I Cottagers proseguono la loro risalita grazie a un rigore di Raul Jimenez allo scadere del primo tempo
1 min

Continua il momento positivo del Fulham, che nel Monday Night valido per la chiusura della 17ª giornata di Premier League supera di misura il Nottingham Forest con il punteggio di 1-0. A decidere la sfida è un calcio di rigore trasformato a recupero inoltrato del primo tempo da Raul Jimenez, dopo un fallo commesso in area da Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus. Un episodio che spezza l’equilibrio di una gara combattuta e regala tre punti preziosi ai londinesi. Con questo successo il Fulham aggancia a quota 23 Newcastle e Brentford, confermando i segnali di crescita nelle ultime settimane. Resta invece fermo a 18 punti il Nottingham Forest, quart’ultimo in classifica e ancora invischiato nella lotta per non retrocedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Efl Cup, il pronostico di Arsenal-Crystal PalaceGuardiola "minaccia" i giocatori del Manchester City

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS