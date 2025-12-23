Slot perde Isak per due mesi: "Liverpool, bisogna rimboccarsi le maniche". Rebus sul mercato  

Senza Salah, impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto, e senza Isak, che "starà fuori un paio di mesi", dopo la frattura ad un perone per cui ieri sera è stato operato. Arne Slot, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa, ha confermato di non poter contare sull'attaccante almeno fino a febbraio, criticando poi il giocatore del Tottenham, Van de Ven, che domenica ha causato l'infortunio con quella che ha definito "un'entrata spericolata" e pericolosa.