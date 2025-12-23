Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Slot perde Isak per due mesi: "Liverpool, bisogna rimboccarsi le maniche". Rebus sul mercato  

L'allenatore dei Reds: "Al momento il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime due partite"
2 min
TagsLiverpoolSlotIsak

Senza Salah, impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto, e senza Isak, che "starà fuori un paio di mesi", dopo la frattura ad un perone per cui ieri sera è stato operato. Arne Slot, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa, ha confermato di non poter contare sull'attaccante almeno fino a febbraio, criticando poi il giocatore del Tottenham, Van de Ven, che domenica ha causato l'infortunio con quella che ha definito "un'entrata spericolata" e pericolosa.  

Slot e il capitolo mercato a Liverpool 

L'allenatore olandese non ha chiarito se il Liverpool tornerà sul mercato a gennaio in cerca di un altro attaccante. "Al momento il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime due partite, che giocheremo in casa. Ed è ora che i giocatori che abbiamo a disposizione facciano quello che hanno fatto tante volte: rimboccarsi le maniche per aiutarci al meglio a ottenere i risultati che vogliamo". Nel weekend, in Premier League, i Red affronteranno i Wolves, ultimi in classifica.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

