Slot ricorda Diogo Jota: "Triste il primo Natale senza di lui"

Sabato prossimo, il Liverpool affronterà il Wolverhampton per la 18/a giornata di Premier League e il tecnico dei Reds, Arne Slot, in un messaggio di auguri di Natale ai tifosi ha ricordato Diogo Jota, l'attaccante portoghese morto in un incidente stradale lo scorso luglio e che ha indossato le maglie di entrambe le squadre. "E' il primo Natale senza di lui ma il senso di perdita sarà particolarmente forte sabato, quando per la prima volta si affronteranno le due squadre inglesi di Diogo dopo la sua tragica scomparsa", ha scritto Slot, rivolgendo anche un pensiero commosso alla famiglia del giocatore. Il tecnico olandese ha poi promesso ai tifosi che la squadra cercherà "di concludere l'anno in bellezza. Nelle ultime settimane abbiamo fatto progressi, ma è anche chiaro a noi, più che a chiunque altro, che ci sono ancora cose da migliorare". Il Liverpool, campione in carica, è quinto in classifica ed è staccato di dieci punti dalla vetta della classifica, occupata dall'Arsenal.

