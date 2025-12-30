Premier League: un gol di Zirkzee non basta al Manchester United, l'Arsenal ferma l'Aston Villa e tenta la fuga
ROMA - Non c'è sosta nella Premier League che oggi (30 dicembre) ha visto aprirsi con 6 match il programma della 19ª giornata (giovedì 1° gennaio 2026 in calendario le altre 4 gare), con i riflettori tutti puntati sul Manchester United di Zirkzee (oggetto del desiderio della Roma nel mercato di gennaio) e sul big-match tra l'Arsenal capolista e il sempre più sorprendente Aston Villa, arrivato a Londra da terzo in classifica e reduce da 8 vittorie consecutive in campionato (11 di fila considerando tutte le competizioni).
Premier League: la classifica aggiornata
L'Arsenal ferma la corsa dell'Aston Villa e va in fuga
Ma è proprio all'Emirates Stadium che si ferma la corsa della squadra di Emery, battuta 4-1 dai 'Gunners' capolista guidati dall'altro basco Arteta. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti, l'Arsenal sblocca la gara a inizio ripresa con Gabriel sugli sviluppi di un calcio da fermo (48') e poi dilaga con le reti di Zubimendi (52'), di Trossard (69') e del subentrato Gabriel Jesus (78'), prima del gol della bandiera siglato da Watkins nel recupero (90+4'). Un successo che consente ai londinesi di volare a +6 sullo stesso Aston Villa e momentaneamente a +5 sul Manchester City (atteso dalla trasferta sul campo del Sunderland).
Arsenal-Aston Villa 4-1: cronaca, statistiche e tabellino
Zirkzee non basta al Manchester United: pari con il Wolverhampton
Titolare e a segno Zirkzee a 'Old Trafford', dove il gol dell'attaccante olandese inseguito dalla Roma per gennaio non basta però al Manchester United per superare il fanalino di coda Wolverhampton. Pregevole nella preparazione la rete segnata al 27' dall'ex Bologna (di sinitro dopo essersi liberato con il tacco da un avversario), agevolato poi da una deviazione dopo il tiro, alla quale però risponde Kreicj prima del riposo (45'). Zirkzee viene sostituito all'intervallo da Amorim, le cui mosse non portano però al successo dei 'Red Devils': finisce 1-1 (terzo punto stagionale per il Wolverhampton, ancora a secco di vittorie), con il Manchester United che resta quinto insieme al Chelsea.
Manchester United-Wolverhampton 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Chelsea, continua il 'digiuno': solo un pari con il Bournemouth
E continua il momento poco positivo dello stesso Chelsea, alla terza partita di fila senza vittoria: dopo il pari Newcastle e il più recente ko casalingo contro l'Aston Villa, la squadra di Maresca è scesa di nuovo in campo tra le mura amiche di 'Stamford Bridge' dove non è riuscita ad andare al di là del 2-2 contro il Bournemouth (titolare Semenyo, vicino al Manchester City che è pronto a sborsare i 74,5 milioni di euro della clausola rescissoria, attiva dall'1 al 10 gennaio). I gol tutti nel primo tempo: ospiti avanti con Brooks (6') ma ripresi da Palmer su rigore (15'), poi il sorpasso dei 'Blues' con Enzo Fernandez (23') e il pareggio del Bournemouth siglato dall'ex romanista e figlio d'arte Justin Kluivert (27'). Un'altra frenata per il Chelsea, che rischia ora di perdere terreno dal Liverpool quarto in classifica (ora a +2 sui londinesi e atteso dalla sfida casalinga contro il Leeds).
Chelsea-Bournemouth 2-2: cronaca, statistiche e tabellino
Colpo Newcastle al 'Turf Moor': battuto il Burnley 3-1
Colpo del Newcastle che, con l'azzurro Tonali in campo per l'intero match e dopo tre gare di 'digiuno' da successo (con due ko e un pari), passa in casa del Burnley (titolare l'ex laziale Tchaouna, sostituito dopo 74'). Al 'Turf Moor' partono forte gli ospiti, a segno in avvio con Joelinton (2') e con Wissa (7'); i padroni di casa reagiscono e accorciano le distanze con Laurent (23'), che nella ripresa vede poi negarsi il gol del pari dalla traversa (colpita con un colpo di testa al 61') prima del definitivo tris del Newcastle, firmato da capitan Bruno Guimaraes nel recupero (90+3'). Il successo consente alla squadra di Howe di salire a quota 26 punti e di consolidare la propria posizione a metà classifica, mentre resta penultimo il Burnley.
Burnley-Newcastle 1-3: cronaca, statistiche e tabellino
L'Everton passa a Nottingham e 'vede' l'Europa
Dopo tre giornate senza successo torna a sorridere l'Everton dei Friedkin, che vince 2-0 a Nottingham imponendo al Forest la terza sconfitta consecutiva. È Garner a portare presto (19') in vantaggio gli ospiti, che nella ripresa si difendono e trovano il raddoppio in ripartenza con Barry (79'). Tre punti pesanti per l'Everton, che aggancia momentaneamente il Sunderland (atteso dalla sfida casalinga contro il Manchester City) e 'vede' l'Europa, portandosi a -2 da Chelsea e Manchester United che occupano al momento il quinto posto in classifica.
Nottingham Forest-Everton 0-2: cronaca, statistiche e tabellino
Pirotecnico 2-2 tra West Ham e Brighton
Pirotecnico a Londra il 2-2 tra West Ham e Brighton. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Bowen (10'), gli ospiti pareggiano al 32' su rigore con Welbeck che quattro minuti dopo invece, sempre dal dischetto, fallisce l'occasione del sorpasso. Un terzo rigore viene invece assegnato agli 'Hammers' prima del riposo e l'ex milanista Paqueta non sbaglia (45+4'), ma nella ripresa il Brighton trova comunque la forza di pareggiare con Veltman (61') e di conquistare un punto che gli consente di salire a quota 25 punti (sono comunque 6 ora le partite di fila senza vittoria), a +9 sullo stesso West Ham terz'ultimo (e incapace di centrare il successo da ormai otto turni consecutivi di campionato).
West Ham-Brighton 2-2: cronaca, statistiche e tabellino
Premier League: risultati, tabellini e calendario
