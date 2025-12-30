Premier League: un gol di Zirkzee non basta al Manchester United, l'Arsenal ferma l'Aston Villa e tenta la fuga

Chelsea, continua il 'digiuno': solo un pari con il Bournemouth

E continua il momento poco positivo dello stesso Chelsea, alla terza partita di fila senza vittoria: dopo il pari Newcastle e il più recente ko casalingo contro l'Aston Villa, la squadra di Maresca è scesa di nuovo in campo tra le mura amiche di 'Stamford Bridge' dove non è riuscita ad andare al di là del 2-2 contro il Bournemouth (titolare Semenyo, vicino al Manchester City che è pronto a sborsare i 74,5 milioni di euro della clausola rescissoria, attiva dall'1 al 10 gennaio) . I gol tutti nel primo tempo: ospiti avanti con Brooks (6') ma ripresi da Palmer su rigore (15'), poi il sorpasso dei 'Blues' con Enzo Fernandez (23') e il pareggio del Bournemouth siglato dall'ex romanista e figlio d'arte Justin Kluivert (27'). Un'altra frenata per il Chelsea, che rischia ora di perdere terreno dal Liverpool quarto in classifica (ora a +2 sui londinesi e atteso dalla sfida casalinga contro il Leeds).