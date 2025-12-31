Martinez infuriato dopo Arsenal-Aston Villa: i tifosi lo insultano, la reazione del Dibu è virale
LONDRA (INGHILTERRA) - Trasferta londinese da dimenticare per l'Aston Villa. Reduce da otto vittorie consecutive, la formazione di Unai Emery crolla all'Emirates Stadium contro l'Arsenal nel big match della 19esima e ultima giornata del girone d'andata in Premier League e scivola a -6 dalla capolista. I 'Villans', travolti 4-1 dai 'Gunners' di Arteta, pagano soprattutto la serata no del loro portiere, Emiliano 'Dibu' Martinez. L'estremo difensore argentino si fa beffare dall'anticipo di testa di Gabriel, la cui rete sblocca una partita fino a quel momento equilibrata. Al termine del match però, il portiere argentino - già nervoso per i quattro gol subiti - va su tutte le furie.
Al fischio finale, il 'Dibu' prende la strada degli spogliatoi visibilmente contrariato e inizia a discutere, a distanza, con i tifosi dell'Arsenal in tribuna che lo prendono di mira. Questi ultimi lo deridono e, secondo le ricostruzioni dei tabloid inglesi, lo insultano in spagnolo dandogli del 'tonto' (stupido o ridicolo, in italiano) e non solo. L'argentino a quel punto perde la calma e solo l'intervento dello staff di Unai Emery (due collaboratori lo trattengono a fatica, portandolo negli spogliatoi) evita il peggio. Le immagini dell'acceso battibecco sono diventate virali sul web.