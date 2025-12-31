LONDRA (INGHILTERRA) - Trasferta londinese da dimenticare per l' Aston Villa . Reduce da otto vittorie consecutive, la formazione di Unai Emery crolla all' Emirates Stadium contro l' Arsenal nel big match della 19esima e ultima giornata del girone d'andata in Premier League e scivola a -6 dalla capolista. I 'Villans', travolti 4-1 dai 'Gunners' di Arteta , pagano soprattutto la serata no del loro portiere, Emiliano 'Dibu' Martinez . L'estremo difensore argentino si fa beffare dall'anticipo di testa di Gabriel , la cui rete sblocca una partita fino a quel momento equilibrata. Al termine del match però, il portiere argentino - già nervoso per i quattro gol subiti - va su tutte le furie.

Martinez infuriato dopo Arsenal-Aston Villa: i tifosi lo insultano, la reazione del Dibu è virale

Al fischio finale, il 'Dibu' prende la strada degli spogliatoi visibilmente contrariato e inizia a discutere, a distanza, con i tifosi dell'Arsenal in tribuna che lo prendono di mira. Questi ultimi lo deridono e, secondo le ricostruzioni dei tabloid inglesi, lo insultano in spagnolo dandogli del 'tonto' (stupido o ridicolo, in italiano) e non solo. L'argentino a quel punto perde la calma e solo l'intervento dello staff di Unai Emery (due collaboratori lo trattengono a fatica, portandolo negli spogliatoi) evita il peggio. Le immagini dell'acceso battibecco sono diventate virali sul web.