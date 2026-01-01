Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Premier League: frena il Liverpool, pari tra Crystal Palace e Fulham

I risultati delle prime partite del 2026 nel massimo campionato inglese: il Leeds guadagna un punto prezioso ad Anfield Road
TagsPremier LeagueLiverpoolLeeds

Prime gare del 2026 in Premier League, con il Liverpool di Arne Slot che frena ad Anfield Road contro il Leeds United, mentre finisce in parità il derby londinese del "Selhurst Park" tra Crystal Palace e Fulham. In serata, spazio al Manchester City di Guardiola, impegnato in casa del Sunderland.

Pareggio a reti bianche tra Liverpool e Leeds, con la formazione di Slot che non riesce ad abbattere il muro eretto dai Whites. Non basta l'ingresso di Federico Chiesa nella seconda frazione, con gli ospiti che vanno più volte vicini al gol vittoria nell'ultimo terzo di gara, graziando i Reds. Ekitike e compagni interrompono così una striscia di successi che durava da tre partite, senza riuscire ad approfittare del passo falso dell'Aston Villa. Il Crystal Palace, invece, la sblocca a pochi passi dall'intervallo, punendo la difesa del Fulham con il solito Mateta, bravo a finalizzare l'assist di Clyne. Nella ripresa, i padroni di casa provano a difendere il vantaggio, ma calano nel finale e incassano la rete del pareggio firmata da Cairney, su assist di Lukic. Finisce 1-1. Alle ore 21, riflettori puntati su Sunderland-Manchester City e Brentford-Tottenham.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

