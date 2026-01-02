Furia Donnarumma, rissa sfiorata con O'Nien: Guardiola costretto a intervenire
SUNDERLAND (INGHILTERRA) - Il 2026 della Premier League si apre con il passo falso del Manchester City sul campo del neopromosso Sunderland. La formazione di Guardiola non va infatti oltre lo 0-0 allo Stadium of Light contro i 'Black Cats' e si allontana dall'Arsenal capolista, ora a +4 su Haaland e compagni. La trasferta contro i ragazzi di mister Le Bris è stata più complicata del previsto per i 'Citizens': il protagonista indiscusso del match è stato Gianluigi Donnarumma, autore di una serie di parate decisive che hanno permesso ai 10 volte campioni d'Inghilterra di strappare almeno un punto contro il sorprendente Sunderland, squadra rivelazione della Premier League. A far discutere però, nel finale di partita, è stata soprattutto la rissa sfiorata tra il capitano della Nazionale italiana e il difensore Luke O'Nien. Un episodio che ha fatto il giro del mondo. Ecco cosa è successo.
Rissa sfiorata tra Donnarumma e O'Nien dopo Sunderland-City
Al triplice fischio dell'arbitro Gillett, le due squadre si ritrovano a centrocampo per stringersi la mano dopo una vera e propria battaglia sportivo. Le telecamere si focalizzano su Guardiola, a colloquio con il direttore di gara per poi virare sul portiere dell'Italia. Donnarumma è infatti una furia: Gigio si scaglia senza remore verso Luke O'Nien, 31enne difensore dei 'Black Cats' che, nei secondi finali della partita, aveva tardato la battuta di una rimessa laterale impendendo al City di costruire un'ultima occasione da gol per vincere la partita. Un comportamento antisportivo che irrita e non poco l'ex portiere del Milan che redarguisce il difensore dei padroni di casa. Si teme la rissa: tra i due, faccia e faccia, volano pesanti insulti. Intervengono tutti, anche Guardiola, riuscendo così a evitare il peggio. Lo stesso Pep, nelle interviste post-partita, minimizza quanto accaduto: "Lite Donnarumma-O'Nien? Nel calcio può succedere. Nessuno però si è fatto male, questa è la cosa più importante".