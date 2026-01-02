SUNDERLAND (INGHILTERRA) - Il 2026 della Premier League si apre con il passo falso del Manchester City sul campo del neopromosso Sunderland. La formazione di Guardiola non va infatti oltre lo 0-0 allo Stadium of Light contro i 'Black Cats' e si allontana dall'Arsenal capolista, ora a +4 su Haaland e compagni. La trasferta contro i ragazzi di mister Le Bris è stata più complicata del previsto per i 'Citizens': il protagonista indiscusso del match è stato Gianluigi Donnarumma, autore di una serie di parate decisive che hanno permesso ai 10 volte campioni d'Inghilterra di strappare almeno un punto contro il sorprendente Sunderland, squadra rivelazione della Premier League. A far discutere però, nel finale di partita, è stata soprattutto la rissa sfiorata tra il capitano della Nazionale italiana e il difensore Luke O'Nien. Un episodio che ha fatto il giro del mondo. Ecco cosa è successo.