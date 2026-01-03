Premier League, capitan McGinn trascinatore: Forest ko, Aston Villa secondo

L'Aston Villa di Emery batte 3-1 con sicurezza il Nottingham Forest nel match inaugurale della 20ª giornata, la prima del girone di ritorno in Premier League, e sale al secondo posto in classifica, in attesa del Manchester City che domani ospiterà il Chelsea. Al Villa Park (davanti a 43.039 spettatori) i padroni di casa dominano, ma inizialmente faticano a pungere. Nel recupero del primo tempo ci pensa il solito Watkins a firmare l'1-0: gli ospiti perdono palla sulla propria tre-quarti, i Villans tentano l'ultimo assalto, il numero 11 si impossesa della sfera al limite dell'area, si gira e batte John Victor con un magnifico destro. Al 49' l'Aston Villa raddoppia con capitan McGinn a conclusione di un'azione insistita, ma al 61' è il capitano degli ospiti, Gibbs-White, a riaprire la partita con un delizioso scavino. Al 73' un'inopinata uscita di John Victor favorisce il 3-1 di McGinn, che esulta per la doppietta personale. Il portiere brasiliano del Forest si fa anche male nell'azione del gol e viene sostituito dall'ex titolare Sels. L'Aston Villa vince e si rialza dopo il pesante ko con l'Arsenal, il Nottingham Forest di Sean Dyche incassa la quarta sconfitta di fila.