domenica 4 gennaio 2026
Zirkzee salva il Manchester United, entra fa un assist decisivo contro il Leeds: ora la Roma trema© Getty Images

Zirkzee salva il Manchester United, entra fa un assist decisivo contro il Leeds: ora la Roma trema

Dopo i Red Devils in progamma altre cinque partite nella domenica del campionato inglese
TagsPremier League

Il Manchester United non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Leeds United nella ventesima giornata di Premier League: i Red Devils, andati in svantaggio con il gol di Aaronson (62'), strappano un punto grazie al gol di Cunha (65') su assist decisivo di Zirkzee, obiettivo di mercato della Roma ed entrato in campo da un minuto, per l'1-1 definitivo.

Premier League, le altre partite in programma oggi

In giornata sono in programma altre cinque partite: Everton-Brentford, Fulham-Liverpool, Newcastle-Crystal Palace e Tottenham-Sunderland alle 16 e il match di cartello tra Manchester City e Chelsea.

 

 

