martedì 6 gennaio 2026
Maresca e la dura frecciata al Chelsea sui social: la frase non passa inosservata 

L'ex tecnico della squadra londinese si congeda con una citazione che muoverà non poche polemiche
LONDRA (Inghilterra) - A due giorni dal divorzio con il Chelsea, Enzo Maresca saluta tutti pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale. "Lascia questo mondo migliore di come lo hai trovato - scrive Enzo Maresca citando la celebre frase di Baden-Powell, fondatore degli scout - il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League - continua Maresca su Instagram - vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi. Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della coppa del mondo per club. Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido. Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro".

