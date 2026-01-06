Castellanos ko al debutto con il West Ham: il Nottingham Forest vince 2-1 in rimonta

West Ham-Nottingham Forest 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Castellanos subito titolare nel West Ham

Subito pericolosi gli ospiti con Neco Williams, al quale nega il gol Areola con una grande parata, ma a passare in maniera un po' fortunosa poco dopo sono i londinesi, che si trovano in vantaggio al 13' grazie all'autorete di Murillo su un cross da calcio d'angolo. Il Nottingham Forest sfiora il pari prima del riposo con Hudson-Odoi, che colpisce la traversa al 42', mentre a inizio ripresa viene annullato al West Ham per fuorigioco il gol del raddoppio firmato da Summerville (53'). Gli ospiti restano così in partita e due minuti dopo trovano l'1-1 con Dominguez (55').

La squadra di Espirito Santo non ci sta e va a caccia del nuovo vantaggio con Walker-Peters, al quale dice però no il portiere ospite Sels che si ripete subito dopo su Castellanos (77'). Il pareggio sembra mai alle porte quando un'uscita di Areola finisce sotto la lente del Var: il check evidenzia un colpo del portiere di casa sul volto di Gibbs-White (simile a quello dato da Svilar a Ostigard in Roma-Genoa e non sanzionato) e l'arbitro assegna il rigore, che lo stesso numero 10 del Nottingham Forest trasforma (89') regalando un successo pesantissimo. Con questo 2-1 infatti la squadra di Sean Dyche, quartultima in classifica, vola a +7 sullo stesso West Ham (terzultimo e ora a rischio sorpasso da parte del Burnley in zona retrocessione).

