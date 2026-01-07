Premier League, solo pari per City e Aston Villa. Chelsea e United gli esoneri non pagano

Premier League: la classifica aggiornata

Sesko non basta allo United, Newcastle da impazzire

La scossa per l'esonero di Amorim produce solo un pari per il Manchester United, che impatta 2-2 sul campo del Burnley. Non basta la doppietta di Sesko ai Red Devils, raggiunti da Anthony. Zirkzee parte titolare, ma non incide e lascia il campo dopo un'ora. Gara ricca di gol anche tra Newcastle e Leeds, con gli ospiti tre volte avanti e tre volte rimontati dalle Megpies, che trovano il 4-3 con Barnes al 12' minuto di recupero.

