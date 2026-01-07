Premier League, solo pari per City e Aston Villa. Chelsea e United gli esoneri non pagano
ROMA - Gol, emozioni e sorprese in Premier League nei match della 21ª giornata, che si era aperta ieri con la sconfitta casalinga incassata dal West Ham dell'ormai ex laziale Castellanos contro il Nottingham Forest e si chiuderà domani (8 gennaio) con il big-match di Londra tra l'Arsenal capolista e il Liverpool dell'azzurro Chiesa (nel mirino della Juve che vorrebbe riportarlo in bianconero).
Sesko non basta allo United, Newcastle da impazzire
La scossa per l'esonero di Amorim produce solo un pari per il Manchester United, che impatta 2-2 sul campo del Burnley. Non basta la doppietta di Sesko ai Red Devils, raggiunti da Anthony. Zirkzee parte titolare, ma non incide e lascia il campo dopo un'ora. Gara ricca di gol anche tra Newcastle e Leeds, con gli ospiti tre volte avanti e tre volte rimontati dalle Megpies, che trovano il 4-3 con Barnes al 12' minuto di recupero.
Solo pari per City e Villa
L'Arsenal esulta senza giocare per il doppio pari delle sue più dirette inseguitrici. Fa clamore l'1-1 interno del Manchester City, cui non basta il vantaggio di Haaland per avere la meglio sul Brighton, che pareggia con Mitoma. Senza reti invece la sfida tra Crystal Palace e Aston Villa.
Chelsea ko nel derby
Sconfitta per il Chelsea dopo il divorzio da Enzo Maresca. Guidati dal tecnico ad interim Calum McFarlane, i 'Blues' cadono nel derby di Londra Nord con il Fulham, che li aggancia in classifica. Chelsea in dieci per oltre un'ora per l'espulsione di Cucurella al 22', che con Delap risponde al vantaggio firmato da Jimenez, ma che si arrende sul guizzo di Wilson. Ad approfittare del risultato è il Brentford, che travolge per 3-0 il Sunderland e si issa al quinto posto in classifica. Rigore fallito dall'ex romanista Lefee, che poteva valere il momentaneo pari.
Tottenham ribaltato, i Wolves non mollano
Continua a perdere posizioni in classifica il Tottenham, sconfitto anche dal Burnley, penultimo in classifica. Spurs che vanno in vantaggio con Tel dopo una manciata di minuti, ma che subiscono la rimonta con l'uno-due di Evanilson e Kroupi. Nella ripresa il pari di Palhinha, prima del gol decisivo, in pieno recupero, di Semenyo. In coda non mollano i Wolves, che strappano un pareggio in casa dell'Everton, con Mane che risponde a Keane.
