Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L'Arsenal fallisce l'allungo sul Manchester City: pari senza reti contro il Liverpool© Getty Images

L'Arsenal fallisce l'allungo sul Manchester City: pari senza reti contro il Liverpool

La squadra di Arteta non riesce a fare sua la partita dell'Emirates: si chiude la ventunesima giornata di Premier League
2 min
TagsPremier LeagueArsenalLiverpool

Il big match tra Arsenal e Liverpool chiude la ventunesima giornata di Premier League con un pareggio senza reti: 0-0 all'Emirates Stadium. I Gunners non riescono a sfruttare lo stop del Manchester City contro il Brighton e rimangono a +6 dalla squadra di Guardiola. Un punto che fa decisamente più comodo alla squadra di Slot: dopo un periodo molto buio, i Reds hanno ritrovato la giusta forma e con il pareggio all'Emirates si portano al quarto posto in classifica, scavalcando la sorpresa della stagione Brentford.

Nessuna rete tra Arsenal e Liverpool: partita bloccata all'Emirates

Dopo il tiro dalla distanza di Saka che ha obbligato Alisson a un grande intervento, il Liverpool cresce nel primo tempo e colpisce la traversa con Conor Bradley, esterno nordirlandese futuro avversario dell'Italia ai playoff per il Mondiale 2026. Nella ripresa la partita si fa più bloccata e tra i pochi a provarci ripetutamente è Szoboszlai dalla distanza: ci mette un po' a migliorare la mira, all'82' la punizione che fa tremare l'Emirates ma va di poco fuori. Nel recupere reagisce l'Arsenal: prima Alissone deve togliere il colpo di testa di Gabriel Jesus da sotto la traversa, poi il destro di Martinelli che impegna ancora il portiere brasiliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Arsenal Liverpool

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS