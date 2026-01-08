L'Arsenal fallisce l'allungo sul Manchester City: pari senza reti contro il Liverpool

Il big match tra Arsenal e Liverpool chiude la ventunesima giornata di Premier League con un pareggio senza reti: 0-0 all'Emirates Stadium. I Gunners non riescono a sfruttare lo stop del Manchester City contro il Brighton e rimangono a +6 dalla squadra di Guardiola. Un punto che fa decisamente più comodo alla squadra di Slot: dopo un periodo molto buio, i Reds hanno ritrovato la giusta forma e con il pareggio all'Emirates si portano al quarto posto in classifica, scavalcando la sorpresa della stagione Brentford.