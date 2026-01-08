L'Arsenal fallisce l'allungo sul Manchester City: pari senza reti contro il Liverpool
Il big match tra Arsenal e Liverpool chiude la ventunesima giornata di Premier League con un pareggio senza reti: 0-0 all'Emirates Stadium. I Gunners non riescono a sfruttare lo stop del Manchester City contro il Brighton e rimangono a +6 dalla squadra di Guardiola. Un punto che fa decisamente più comodo alla squadra di Slot: dopo un periodo molto buio, i Reds hanno ritrovato la giusta forma e con il pareggio all'Emirates si portano al quarto posto in classifica, scavalcando la sorpresa della stagione Brentford.
Nessuna rete tra Arsenal e Liverpool: partita bloccata all'Emirates
Dopo il tiro dalla distanza di Saka che ha obbligato Alisson a un grande intervento, il Liverpool cresce nel primo tempo e colpisce la traversa con Conor Bradley, esterno nordirlandese futuro avversario dell'Italia ai playoff per il Mondiale 2026. Nella ripresa la partita si fa più bloccata e tra i pochi a provarci ripetutamente è Szoboszlai dalla distanza: ci mette un po' a migliorare la mira, all'82' la punizione che fa tremare l'Emirates ma va di poco fuori. Nel recupere reagisce l'Arsenal: prima Alissone deve togliere il colpo di testa di Gabriel Jesus da sotto la traversa, poi il destro di Martinelli che impegna ancora il portiere brasiliano.