Premier League: il Liverpool non sa più vincere, riparte il Chelsea

ROMA - Dopo la vittoria dello United contro il City nel derby di Manchester andato in scena a 'Old Trafford' (con il debutto di Carrick sulla panchina dei 'Red Devils'), altre emozioni sono arrivate dagli altri match della 22ª giornata di Premier League giocati oggi (17 gennaio), con il programma che sarà chiusa dalla sfida di Nottingham tra il Forest e l'Arsenal capolista.