Premier League: il Liverpool non sa più vincere, riparte il Chelsea
ROMA - Dopo la vittoria dello United contro il City nel derby di Manchester andato in scena a 'Old Trafford' (con il debutto di Carrick sulla panchina dei 'Red Devils'), altre emozioni sono arrivate dagli altri match della 22ª giornata di Premier League giocati oggi (17 gennaio), con il programma che sarà chiusa dalla sfida di Nottingham tra il Forest e l'Arsenal capolista.
Quarto pari di fila per il Liverpool, il Chelsea si rialza
Continua il momento difficile del Liverpool (solo pochi minuti in campo nel finale per l'azzurro Chiesa, corteggiato dalla 'sua' Juve), che inanella il quarto pareggio di fila in campionato. Orfana di Salah (in campo in contemporanea con il suo Egitto nella 'finalina' di Coppa d'Africa), tra le mura amiche di 'Anfield' la squadra di Slot non riesce infatti ad andare al di là dell'1-1 contro il Burnley penultimo della classe (dentro al 90' l'ex laziale Tchaouna). Dopo il calcio di rigore sbagliato da Szoboszlai (palla sula traversa al 32'), Wirtz riesce a sbloccare il risultato prima del riposo (42') ma nel secondo tempo gli ospiti riescono a pareggiare con Edwards (65'). I 'Reds' restano quarti e in zona Champions, ma ora con un solo punto di vantaggio sul Manchester United e a +2 sul Chelsea, che spezza invece un digiuno lungo cinque partite superando 2-0 il Brentford a 'Stamford Bridge'. A spianare la strada alla squadra del nuovo tecnico Rosenior (succeduto all'italiano Maresca) la rete segnata nel primo tempo da Joao Pedro (26'), nella ripresa poi il raddoppio firmato su rigore da Palmer (76') per i 'Blues' che salgono allo sesto posto in classifica superando lo stesso Brentford.
Colpo West Ham in casa Tottenham, Le Fee spinge il Sunderland
Colpaccio del West Ham, che con l'ex Castellanos in campo dal 1' vince 2-1 allo scadere il derby londinese sul campo del Tottenham (titolare Vicario tra i pali, solo panchina per l'altro azzurro Udogie). Ospiti in vantaggio con Summerville (15'), raggiunti nella ripresa da Romero (63') ma poi capaci di spuntarla all'ultimo tuffo con Wilson (90+3'): secondo ko consecutivo (e quarta gara di fila senza vittoria) per gli 'Spurs', punti pesanti per gli 'Hammers' terz'ultimi e in lotta per la salvezza. Vittoria casalinga in rimonta invece per il Sunderland, che batte 2-1 il Crystal Palace (titolare il centravanti francese Mateta, oggetto del desiderio della Juve nel mercato di gennaio). Londinesi avanti con Pino (30') ma subito ripresi dall'ex romanista Le Fee (33'), poi nel secondo tempo la rete del definitivo sorpasso firmata da Brobbey (71'). Successo al fotofinish tra le mura amiche di 'Elland Road' infine per il Leeds dell'azzurro Gnonto (gettato nella mischia al 70'), che supera 1-0 il Fulham grazie al gol siglato nel recupero da Nmecha (90+1') e si allonta così ulteriormente dalla zona calda della classifica.
