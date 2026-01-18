Premier League, harakiri Aston Villa: niente sorpasso al City, vince l'Everton
Clamoroso al Villa Park, l'Aston Villa perde un'occasione d'oro per portarsi da sola al secondo posto in classifica, dopo il ko del City nel derby di Manchester, cadendo in casa contro l'Everton. Rimpianti anche per il Newcastle, in bianco con il fanalino di coda Wolverhampton.
Barry manda in fumo i sogni dell'Aston Villa
C'era grande attesa a Birmingham per il match che avrebbe potuto certificare il sorpasso della squadra di Emery ai danni di quella di Guardiola. E invece l'Aston Villa delude il pubblico di casa, facendosi beffare da un onesto Everton, che gioca la sua partita e la porta a casa grazie all'acuto di Barry allo scoccare dell'ora di gioco.
Newcastle in bianco contro l'ultima in classifica
L'occasione più grossa, però, la fallisce il Newcastle di Tonali, che con una vittoria sarebbe rimasto agganciato al quinto posto del Manchester United, ma che non va oltre lo 0-0 in casa del Wolverhampton ultimo in classifica.
