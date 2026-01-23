Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Aston Villa, Emery ritrova Bailey: "Non ha bisogno di adattarsi. Su Malen..."

Il tecnico spagnolo rilancia il giamaicano, rientrato a Birmingham dopo il prestito alla Roma e dice la sua sull'attaccante olandese, ora in giallorosso
BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Archiviato il successo in Europa League sul campo del Fenerbahce e il battibecco con Tielemans nel finale di partita a Istanbul (qui i dettagli), Unai Emery e il suo Aston Villa si rituffano nell'atmosfera della Premier League. Reduci dal ko casalingo di settimana scorsa con l'Everton, i 'Claret and Blue' preparano la difficile trasferta di St. James' Park contro il Newcastle di Tonali. Per il match contro i Magpies e per la seconda parte della stagione, il tecnico spagnolo potrà contare anche su Leon Bailey, rientrato a Birmingham dopo la sfortunata parentesi alla Roma: "Leon è tornato e può darci una mano, anche rapidamente, perché il suo adattamento non è necessario. Ci conosce, arriva qui in forma e sarà disponibile per la partita di domenica", sottolinea Emery in conferenza stampa.

Emery su Malen: "Dobbiamo trovare il suo sostituto"

L'allenatore dell'Aston Villa si sbilancia anche sul mercato, rivelando che il club è al lavoro per regalargli il sostituto di Donyell Malen, ceduto alla Roma in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a quota 25. Diritto che diventa obbligo in caso di qualificazione giallorossa in Champions League e se il giocatore avrà disputato un certo numero di partite: "Ora, quello che ci manca, è il sostituto di Malen", sottolinea ancora Emery in conferenza. "Il club ci sta lavorando".

