Aston Villa, Emery ritrova Bailey: "Non ha bisogno di adattarsi. Su Malen..."

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Archiviato il successo in Europa League sul campo del Fenerbahce e il battibecco con Tielemans nel finale di partita a Istanbul (qui i dettagli), Unai Emery e il suo Aston Villa si rituffano nell'atmosfera della Premier League. Reduci dal ko casalingo di settimana scorsa con l'Everton, i 'Claret and Blue' preparano la difficile trasferta di St. James' Park contro il Newcastle di Tonali. Per il match contro i Magpies e per la seconda parte della stagione, il tecnico spagnolo potrà contare anche su Leon Bailey, rientrato a Birmingham dopo la sfortunata parentesi alla Roma: "Leon è tornato e può darci una mano, anche rapidamente, perché il suo adattamento non è necessario. Ci conosce, arriva qui in forma e sarà disponibile per la partita di domenica", sottolinea Emery in conferenza stampa.