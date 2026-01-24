Lucca: "Nottingham Forest scelta di cuore, è stata subito la mia prima scelta"
"Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere, come la Premier, è un onore per me". Prime parole da giocatore del Nottingham Forest per Lorenzo Lucca. L'attaccante, girato al club inglese dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per l'inizio della sua nuova avventura.
Lucca al Nottingham: "Spero di ripagare la fiducia e di portare molti gol"
Lucca ha poi aggiunto: "È un onore che la società e tutto lo staff mi abbia dato questa possibilità, spero di ripagare questa fiducia e di portare molti gol. Sono molto consapevole del valore di questa società, l'ho scelta e l'ho voluta, mi hanno voluto fortemente, è stata una scelta dettata dal cuore".
Lucca: "Sognavo di giocare in Premier League fin da bambino"
Infine, il centravanti ex Udinese ha concluso: "Volevo venire qua, voglio dare il massimo a questa squadra e mettermi a disposizione di tutto il gruppo. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta, è un sogno che ho avuto fin da bambino giocare in Premier League".