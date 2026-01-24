Lucca: "Nottingham Forest scelta di cuore, è stata subito la mia prima scelta"

"Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere, come la Premier, è un onore per me". Prime parole da giocatore del Nottingham Forest per Lorenzo Lucca . L'attaccante, girato al club inglese dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto , non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per l'inizio della sua nuova avventura.

Lucca al Nottingham: "Spero di ripagare la fiducia e di portare molti gol"

Lucca ha poi aggiunto: "È un onore che la società e tutto lo staff mi abbia dato questa possibilità, spero di ripagare questa fiducia e di portare molti gol. Sono molto consapevole del valore di questa società, l'ho scelta e l'ho voluta, mi hanno voluto fortemente, è stata una scelta dettata dal cuore".

Lucca: "Sognavo di giocare in Premier League fin da bambino"

Infine, il centravanti ex Udinese ha concluso: "Volevo venire qua, voglio dare il massimo a questa squadra e mettermi a disposizione di tutto il gruppo. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta, è un sogno che ho avuto fin da bambino giocare in Premier League".