Premier League, il City torna al successo: Wolves ko. Tris West Ham, crisi Tottenham

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City regola 2-0 i Wolves e torna a sorridere. Dopo il ko nel derby con lo United e il tracollo in Champions League sul campo del Bodo Glimt, i 'Citizens' piegano il Wolverhampton fanalino di coda (fermo a 8 punti) e salgono a quota 46, a -4 dall'Arsenal capolista: all'Etihad Stadium, nel match valido per la 23esima giornata di Premier League, Marmoush al 6' e il neoacquisto Semenyo al 47' p.t. (al terzo gol in maglia City) trascinano Guardiola.