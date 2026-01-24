Premier League, il City torna al successo: Wolves ko. Tris West Ham, crisi Tottenham
MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City regola 2-0 i Wolves e torna a sorridere. Dopo il ko nel derby con lo United e il tracollo in Champions League sul campo del Bodo Glimt, i 'Citizens' piegano il Wolverhampton fanalino di coda (fermo a 8 punti) e salgono a quota 46, a -4 dall'Arsenal capolista: all'Etihad Stadium, nel match valido per la 23esima giornata di Premier League, Marmoush al 6' e il neoacquisto Semenyo al 47' p.t. (al terzo gol in maglia City) trascinano Guardiola.
Premier League, gli altri match di giornata: festa Fulham, crisi Tottenham
Prezioso successo in rimonta del Fulham che supera 2-1 il Brighton: 'Seagulls' avanti al 28' del primo tempo con Ayari ma nella ripresa la musica cambia. Al 72' l'ex Milan Chukwueze pareggia i conti poi, in pieno recupero (92'), Wilson regala i tre punti ai 'Cottagers'. La formazione londinese sale così a 34 punti, alle porte della zona europea, e stacca la squadra di Hurzeler, ferma a 30. Crisi senza fine invece per il Tottenham (28 punti) che, in campionato, non sa più vincere: reduci da due pari e altrettanti ko, gli Spurs non vanno infatti oltre il 2-2 sul campo del Burnley (penultimo a 15). Dopo aver sbloccato il risultato al 38' con Van de Ven, i campioni in carica dell'Europa League vengono rimontati dai 'Clarets', in gol con Tuanzebe (45') e Foster (76'). L'acuto dell'ex Atalanta e Genoa Romero allo scadere (90') evita a Frank la sconfitta.
Premier League, tris West Ham al Sunderland
Il sabato di Premier si era aperto con la seconda vittoria consecutiva per il West Ham che, dopo la vittoria esterna sul campo del Tottenham di una settimana fa, piega anche il Sunderland con un netto 3-1. Al 'London Stadium', gli Hammers (terza gara consecutiva da titolare per l'ex Lazio Castellanos, sostituito al 72') blindano il successo nel primo tempo trascinati dalle reti di Summerville (14'), Bowen (al 28' su rigore) e Fernandes (43'). Nella ripresa i 'Black Cats' accorciano le distanze al 66' con Brobbey ma non basta: mister Le Bris e i suoi incassano il secondo ko di fila in trasferta e restano inchiodati al settimo posto, a 33 punti. Tre punti fondamentali invece per il West Ham: la formazione di Espirito Santo occupa ancora il terzultimo in classifica ma sale a quota 20, a sole due lunghezze dalla zona salvezza occupata dal Nottingham Forest del neoacquisto Lorenzo Lucca (22 punti), impegnato domani - domenica 25 gennaio - al 'Gtech Community Stadium' contro il Brentford.
