Il Manchester United vince in extremis. Cade l'Aston Villa di Abraham, per Lucca debutto rinviato   

Il Manchester United continua a vincere. Dopo aver battuto Arsenal e City nel derby, i Red Devils superando anche il Fulham all'Old Trafford con il punteggio di 3-2. Il grande protagonista all'inizio è Casemiro, il centrocampista brasiliano ex Real Madrid, che apre le marcature nel primo tempo e poi serve l'assist a Cunha per il raddoppio. Il Fulham pareggia a sorpresa con due gol nel finale, ma in pieno recupero Sesko cala il tris decisivo. Lo United, quindi, torna al quarto posto, in piena zona Champions League, a -5 punti dall'Aston Villa di Abraham (titolare), che a sorpresa ha perso in casa per 1-0 contro il Brentford, a segno con Ouattara nonostante l'inferiorità numerica (poco prima del gol rosso per Schade). Nottingham e Crystal Palace, invece, si dividono la posta in palio alla luce dell'1-1 che entra nell'almanacco della 24esima giornata di Premier League: alla rete di Gibbs-White in avvio, risponde il sigillo di Sarr dal dischetto. Lucca, ex Napoli, è rimasto in panchina: per lui l'esordio in Inghilterra è rinviato al prossimo impegno contro il Leeds.