Premier League, Diarra trascina il Sunderland: Burnely ko 3-0
Il Sunderland batte il Burnley 3-0 nel posticipo della 24esima giornata di campionato. Protagonista della sfida è Diarra, che entra in modo decisivo nell'autorete di Tuanzebe (che al 9' del primo tempo rompe l'equilibrio) e poi realizza il gol del 2-0 al 32' con una bella giocata personale. Nel secondo tempo il Sunderland trova anche il terzo centro con Talbi, al 71'.
Sunderland-Burnley, tabellino e statistiche
Premier, come cambia la classifica
Con questo successo il Sunderland si porta all'ottavo posto in classifica con 36 punti, due in più di Fulham ed Everton. Il Burnley resta invece in penultima posizione, con quindici punti in classifica.