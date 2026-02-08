Premier League, Guardiola ribalta il Liverpool e torna a -6 dall'Arsenal

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - C'è ancora Premier League, ma per un soffio. Il Manchester City salva il campionato andando a vincere una partita pazzesca ad Anfield contro il Liverpool e rispondendo così al tentativo di fuga dell'Arsenal, che resta a +6 sulla squadra di Guardiola. Successo fondamentale per i citizens, che ribaltano il risultato nei minuti finali, dopo che Szoboszlai con una grande punizione aveva portato in vantaggio i reds al 74'. Il pari arriva all'84' con Bernardo Silva, mentre il gol del sorpasso lo firma Haaland al 93' su calcio di rigore. Nel maxirecupero anche una rete annullata a Cherki e l'espulsione dello stesso Szoboszlai.