mercoledì 11 febbraio 2026
Tris del City con Haaland. Vincono anche Liverpool e Aston Villa, Lucca resta a secco in Premier League  

In Inghilterra tanto spettacolo nel turno infrasettimanale: tutti i dettagli
Premier League, Manchester City, Liverpool

Non sono mancati i gol e lo spettacolo nei cinque match odierni del turno infrasettimanale valido per la 26ª giornata di Premier League, il cui programma verrà chiuso domani (12 febbraio) del posticipo che vedrà la capolista Arsenal far visita al Brentford.

Premier League: la classifica aggiornata

Manchester City a valanga

Il Manchester City si divora il Fulham e mette un'enorme pressione all'Arsenal capolista. Adesso la distanza dalla vetta è di 3 punti. Il 3-0 degli uomini di Guardiola si materializza nel giro di 39 minuti: apre le marcature Semenyo, O'Reilly raddoppia e poi il solito Haaland cala il tris. Non perde terreno nemmeno l'Aston Villa, terza forza della classe, che supera per 1-0 il Brighton: fa la differenza l'autogol di Hinshelwood a quattro minuti dal 90'. Film simile in Sunderland-Liverpool, terminata 1-0 per i Reds: a spezzare l'equilibrio ci pensa Van Dijk su assist di Salah. Liverpool ora al sesto posto con 42 punti e con l'Europa nel mirino. 

Lucca non segna 

Dura 71 minuti la partita di Lucca, ex Napoli, titolarissimo del Nottingham Forest, che non riesce a segnare contro il Wolverhampton: 0-0 il finale. Partita ricca di gol, invece, tra Crystal Palace e Burnley perché il 3-2 degli ospiti arriva in rimonta dopo il 2-0 iniziale firmato Strand Larsen. Le cinque reti sono state realizzate nel corso del primo tempo. Il Burnley resta al penultimo posto ma aumenta i punti in classifica. 

