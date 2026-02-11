Tris del City con Haaland. Vincono anche Liverpool e Aston Villa, Lucca resta a secco in Premier League  

Non sono mancati i gol e lo spettacolo nei cinque match odierni del turno infrasettimanale valido per la 26ª giornata di Premier League , il cui programma verrà chiuso domani (12 febbraio) del posticipo che vedrà la capolista Arsenal far visita al Brentford .

Premier League: la classifica aggiornata

Manchester City a valanga

Il Manchester City si divora il Fulham e mette un'enorme pressione all'Arsenal capolista. Adesso la distanza dalla vetta è di 3 punti. Il 3-0 degli uomini di Guardiola si materializza nel giro di 39 minuti: apre le marcature Semenyo, O'Reilly raddoppia e poi il solito Haaland cala il tris. Non perde terreno nemmeno l'Aston Villa, terza forza della classe, che supera per 1-0 il Brighton: fa la differenza l'autogol di Hinshelwood a quattro minuti dal 90'. Film simile in Sunderland-Liverpool, terminata 1-0 per i Reds: a spezzare l'equilibrio ci pensa Van Dijk su assist di Salah. Liverpool ora al sesto posto con 42 punti e con l'Europa nel mirino.

Lucca non segna

Dura 71 minuti la partita di Lucca, ex Napoli, titolarissimo del Nottingham Forest, che non riesce a segnare contro il Wolverhampton: 0-0 il finale. Partita ricca di gol, invece, tra Crystal Palace e Burnley perché il 3-2 degli ospiti arriva in rimonta dopo il 2-0 iniziale firmato Strand Larsen. Le cinque reti sono state realizzate nel corso del primo tempo. Il Burnley resta al penultimo posto ma aumenta i punti in classifica.

