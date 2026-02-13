Tudor a un passo dal Tottenham: sarà il nuovo allenatore ad interim
L'ex allenatore di Juventus e Lazio, Igor Tudor, è a un passo dal diventare il nuovo tecnico del Tottenham, che ha esonerato Thomas Frank. Secondo i media inglesi, l'accordo sarebbe stato trovato scalzando la concorrenza di De Zerbi e Pochettino. Per Tudor si tratterebbe di un ruolo ad interim, fino alla fine della stagione.
Tudor sulla panchina del Tottenham
Non c'è ancora la firma, manca l'ufficialità, ma in Inghilterra danno per fatto lo sbarco di Tudor in Premier League. Il croato rimarrebbe fino a giugno traghettando la squadra, sedicesima in classifica. L'idea del Tottenham sarebbe quella intanto di affidare la panchina ad un allenatore esperto come l'ex Juve e Lazio per poi in estate decidere con più calma il nuovo profilo. Tra l'altro, il tecnico croato ha già sperimentato l'inserimento a campionato in corso, come avvenne ai tempi della Lazio (sostituì Sarri) e della Juve (rimpiazzò Thiago Motta).