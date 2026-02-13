Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Tudor a un passo dal Tottenham: sarà il nuovo allenatore ad interim© LAPRESSE

Tudor a un passo dal Tottenham: sarà il nuovo allenatore ad interim

L'ex Juve e Lazio è vicinissimo alla firma con gli Spurs. Prenderebbe il posto dell'esonerato Thomas Frank con un incarico fino a giugno
TagsTottenhamTudor

L'ex allenatore di Juventus e Lazio, Igor Tudor, è a un passo dal diventare il nuovo tecnico del Tottenham, che ha esonerato Thomas Frank. Secondo i media inglesi, l'accordo sarebbe stato trovato scalzando la concorrenza di De Zerbi e Pochettino. Per Tudor si tratterebbe di un ruolo ad interim, fino alla fine della stagione. 

Tudor sulla panchina del Tottenham

Non c'è ancora la firma, manca l'ufficialità, ma in Inghilterra danno per fatto lo sbarco di Tudor in Premier League. Il croato rimarrebbe fino a giugno traghettando la squadra, sedicesima in classifica. L'idea del Tottenham sarebbe quella intanto di affidare la panchina ad un allenatore esperto come l'ex Juve e Lazio per poi in estate decidere con più calma il nuovo profilo. Tra l'altro, il tecnico croato ha già sperimentato l'inserimento a campionato in corso, come avvenne ai tempi della Lazio (sostituì Sarri) e della Juve (rimpiazzò Thiago Motta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

