sabato 14 febbraio 2026
La Premier League è sempre più ricca: la cifra dei possibili nuovi ricavi è pazzesca!

Tra pubblicità e partner principali, la lega inglese potrebbe godere di un potere economico sempre maggiore
2 min
TagsPremier League

La Premier League è sempre più ricca. La massima lega inglese potrebbe ricavare annualmente 750 milioni di sterline (circa 862,6 milioni di euro). Una somma di soldi stimata generata dalle pubblicità e dall'aumento di partner di primo livello, della quale le venti società sono state messe al corrente nel corso di un'assemblea di azionisti.

Premier League, possibili 860 milioni di euro di ricavi

Come riportato da Sky UK, le prime simulazioni fatte dai dirigenti della Premier League avrebbero stimato che la vendita centralizzata al 60% della pubblicità a bordo campo, oltre all’espansione del numero di partner di primo livello da sette a dieci (nel gruppo, al momento, sono inclusi Barclays, Microsoft, EA e Guinnes), potrebbe generare ulteriori 750 milioni di sterline di ricavi all’anno. Una presentazione, fino a questo momento, fatta a titolo esplorativo, ma che rappresenta come il campionato inglese sia sempre più ricco. La Premier League, infatti, starebbe valutando una revisione di alcune delle sue attività legate ai diritti commerciali, seguendo un modello simile a quello utilizzato da diverse leghe sportive negli Stati Uniti.

