mercoledì 18 febbraio 2026
Arsenal rimontato a Wolverhampton: autogol di Calafiori al 94' e pari beffa per la capolista

Premier League: sul campo dell'ultima in classifica arriva il secondo pareggio di fila per la squadra di Arteta (2-2), che sale momentaneamente a +5 sul Manchester City
2 min
TagsPremier LeagueArsenalwolverhampton

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Un'altra frenata per l'Arsenal capolista della Premier League, che ha inanellato il secondo pari di fila in campionato facendosi rimontare due gol sul campo del fanalino di coda Wolverhampton nella sfida valida come anticipo della 31ª giornata, con il risultato fissato sul 2-2 dalla sfortunata autorete dell'azzurro Calafiori in pieno recupero.

Wolverhampton-Arsenal 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Autogol di Calafiori al 94': pari beffa per l'Arsenal a Wolverhampton

Subito avanti con Saka (5'), i londinesi di Arteta trovano anche il raddoppio con Hincapie al 56', ma Bueno (61') riporta a galla i padroni di casa che si gettano all'attacco nel finale e fanno festa al 90+4': un minuto dopo essere subentrato all'infortunato Trossard, l'azzurro Calafiori è sfortunato nel deviare nella propria porta il tiro di Edozie. Solo un 2-2 al 'Molineux Stadium' per l'Arsenal capolista, che allunga momentaneamente a +5 sul Manchester City atteso sabato (21 febbraio) dalla sfida casalinga contro il Newcastle (protagonista stasera di una sensazionale goleada sul campo del Qarabag nell'andata dei playoff di Champions League).

Premier League: la classifica aggiornata

Premier League: risultati, tabellini e calendario

La partita

