Traore bandito dalla palestra: Nuno gli vieta i pesi, ecco il motivo
Curiosa ma significativa rivelazione in casa West Ham United. L’allenatore Nuno Espírito Santo ha raccontato di aver chiesto ad Adama Traoré di non sollevare più pesi nel centro sportivo del club. L’esterno spagnolo, arrivato a gennaio dal Fulham, è noto per una struttura fisica imponente e fuori dal comune. Proprio per questo, secondo Nuno, non avrebbe bisogno di ulteriore lavoro con i pesi. “È incredibile, è genetica”, ha spiegato il tecnico ai giornalisti. “Ma la sua genetica è così da tempo e deve evitare la palestra. Gli ho detto di starne lontano: il peso che si porta addosso è già sufficiente”.
Solo lavoro di prevenzione, niente bilanciere
Nuno ha precisato che Traoré continuerà a svolgere lavoro di prevenzione e mantenimento, ma senza sollevare carichi importanti. Una scelta tecnica mirata a preservare rapidità ed esplosività, qualità che rappresentano il vero punto di forza del giocatore. Finora l’esperienza londinese dell’esterno non è stata particolarmente incisiva. Traoré ha collezionato cinque presenze complessive con il West Ham, una sola da titolare, senza ancora contribuire con gol o assist. Mercoledì, però, lo attende una sfida speciale contro il suo recente passato: il Fulham. Gli Hammers si trovano attualmente a soli due punti dalla zona retrocessione nelle retrovie della Premier League, e il contributo dello spagnolo potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alla salvezza.