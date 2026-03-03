Traore bandito dalla palestra: Nuno gli vieta i pesi, ecco il motivo

Curiosa ma significativa rivelazione in casa West Ham United. L’allenatore Nuno Espírito Santo ha raccontato di aver chiesto ad Adama Traoré di non sollevare più pesi nel centro sportivo del club. L’esterno spagnolo, arrivato a gennaio dal Fulham, è noto per una struttura fisica imponente e fuori dal comune. Proprio per questo, secondo Nuno, non avrebbe bisogno di ulteriore lavoro con i pesi. “È incredibile, è genetica”, ha spiegato il tecnico ai giornalisti. “Ma la sua genetica è così da tempo e deve evitare la palestra. Gli ho detto di starne lontano: il peso che si porta addosso è già sufficiente”.