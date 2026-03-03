Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
Gullit furioso: "Arsenal-Chelsea una partita schifosa! Non guardo più il calcio, è una noia mortale"

L'ex stella del Milan e della nazionale olandese: "Hanno rovinato il nostro sport"
"Il calcio di oggi è una noia mortale e non mi diverte più". Ruud Gullit non usa giri di parole e critica in modo netto i sistemi di gioco moderni dei principali tecnici. L'ex stella di Milan, Sampdoria e della nazionale olandese è rimasto deluso dlla recente sfida tra Arsenal e Chelsea: "Che partita schifosa", ha detto. "Vedo calciatori che cercano di creare calci d'angolo, o rimesse laterali, vedo raccattapalle che consegnano asciugamani ai calciatori. Il calcio è diventato orribile", ha ripetuto Gullit: "Ho deciso di smettere di guaradre calcio, non mi piace più come è diventato il nostro sport".

Gullit e i giocatori di oggi: "Non sanno più palleggiare"

L'olandese auspica che "questa non sia la strada che stiamo prendendo. Spero di rivedere giocatori che puntano i difensori e tentino di saltarli, come Lamine Yamal. Mi manca il divertimento, che questo calcio non riesce a regalare. Non ci sono giocatori con le palle, tutti fanno un compitino: non sanno più palleggiare, ma pensano solo a passare, passare, passare il pallone in continuazione".

 

 

