Gullit furioso: "Arsenal-Chelsea una partita schifosa! Non guardo più il calcio, è una noia mortale"
"Il calcio di oggi è una noia mortale e non mi diverte più". Ruud Gullit non usa giri di parole e critica in modo netto i sistemi di gioco moderni dei principali tecnici. L'ex stella di Milan, Sampdoria e della nazionale olandese è rimasto deluso dlla recente sfida tra Arsenal e Chelsea: "Che partita schifosa", ha detto. "Vedo calciatori che cercano di creare calci d'angolo, o rimesse laterali, vedo raccattapalle che consegnano asciugamani ai calciatori. Il calcio è diventato orribile", ha ripetuto Gullit: "Ho deciso di smettere di guaradre calcio, non mi piace più come è diventato il nostro sport".
Gullit e i giocatori di oggi: "Non sanno più palleggiare"
L'olandese auspica che "questa non sia la strada che stiamo prendendo. Spero di rivedere giocatori che puntano i difensori e tentino di saltarli, come Lamine Yamal. Mi manca il divertimento, che questo calcio non riesce a regalare. Non ci sono giocatori con le palle, tutti fanno un compitino: non sanno più palleggiare, ma pensano solo a passare, passare, passare il pallone in continuazione".