Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione
Il Tottenham resta in crisi nera: Tudor incassa la quinta, pesante, sconfitta di fila. Stavolta in casa, nel turno infrasettimanale di Premier League. Passa in rimonta il Crystal Palace, che si impone con il punteggio di 3-1. Adesso Kolo Muani e compagni sono a rischio retrocessione, stando un punto sopra la zona rossa. I tifosi del Tottenham erano delusi e arrabbiati a fine primo tempo: molti hanno lasciato lo stadio prima dell'intervallo. Una brutta immagine.
Tottenham-Crystal Palace 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Tottenham, illude Solanke: è crisi nera, Tudor rischia
Al 34' sblocca la sfida il gol di Solanke. Sembra la giornata giusta per iniziare a fare punti nell'era Tudor, ma non è così. Quattro minuti dopo, infatti, viene espulso Van de Ven e il Crystal Palace segna dal dischetto con Sarr, che poi realizza una doppietta, intervallata dalla rete di Larsen. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Insomma, è notte fonda per il Tottenham, che nella ripresa, complice l'uomo in meno, non riesce a riaprire la partita. Lo spettro della Championship adesso è più reale che mai per la banda di Tudor, che adesso rischia.