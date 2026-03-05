Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione © Getty Images

Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione 

Passa il Crystal Palace, che si impone a Londra con il punteggio di 3-1: tutti i dettagli e la situazione degli Spurs e del tecnico ex Juve
2 min
TagsTudorTottenham

Il Tottenham resta in crisi nera: Tudor incassa la quinta, pesante, sconfitta di fila. Stavolta in casa, nel turno infrasettimanale di Premier League. Passa in rimonta il Crystal Palace, che si impone con il punteggio di 3-1. Adesso Kolo Muani e compagni sono a rischio retrocessione, stando un punto sopra la zona rossa. I tifosi del Tottenham erano delusi e arrabbiati a fine primo tempo: molti hanno lasciato lo stadio prima dell'intervallo. Una brutta immagine.

Tottenham-Crystal Palace 3-1: cronaca, tabellino e statistiche 

Tottenham, illude Solanke: è crisi nera, Tudor rischia

Al 34' sblocca la sfida il gol di Solanke. Sembra la giornata giusta per iniziare a fare punti nell'era Tudor, ma non è così. Quattro minuti dopo, infatti, viene espulso Van de Ven e il Crystal Palace segna dal dischetto con Sarr, che poi realizza una doppietta, intervallata dalla rete di Larsen. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Insomma, è notte fonda per il Tottenham, che nella ripresa, complice l'uomo in meno, non riesce a riaprire la partita. Lo spettro della Championship adesso è più reale che mai per la banda di Tudor, che adesso rischia.    

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Tottenham-Crystal Palace 1-3

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS