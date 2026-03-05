Il Tottenham di Tudor cade ancora: quinta sconfitta consecutiva. Adesso c'è il rischio retrocessione 

Il Tottenham resta in crisi nera: Tudor incassa la quinta, pesante, sconfitta di fila. Stavolta in casa, nel turno infrasettimanale di Premier League. Passa in rimonta il Crystal Palace, che si impone con il punteggio di 3-1. Adesso Kolo Muani e compagni sono a rischio retrocessione, stando un punto sopra la zona rossa. I tifosi del Tottenham erano delusi e arrabbiati a fine primo tempo: molti hanno lasciato lo stadio prima dell'intervallo. Una brutta immagine.