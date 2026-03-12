La bordata all'Arsenal di Arteta: "Quello che fanno è illegale, stanno imbrogliando tutti"

L'Arsenal è sempre più vicino a tornare a vincere la Premier League , un trionfo che manca dall'ormai lontano 2004. La squadra di Arteta vanta un vantaggio di sette punti in classifica rispetto al Manchester City secondo. Tra le caratteristiche principali dei Gunners c'è l'abilità di sfruttare al meglio i calci d'angolo. Una metodologia, quella adottata, che sta suscitando critiche nell'ultimo periodo. "Quello che fanno sulle palle inattive è illegale . Non si può fare ".

Obi Mikel: "L'Arsenal sta cercando di vincere la Premier League barando"

L'ultimo, in ordine di tempo, a criticare questo stile di gioco è stato John Obi Mikel. L'ex centrocampista nigeriano, che in carriera ha vestito dal 2006 al 2017 la maglia del Chelsea, vincendo tra i trofei una Champions League e un'Europa League, ospite del podcast talkSPORT, ha descritto così la strategia adottata dall'Arsenal: "Prima ostacolano il portiere e poi trattengono i giocatori affinché non possano saltare”. Quindi l'accusa: "Com’è possibile che il VAR e l’arbitro non vedano quello che fa l’Arsenal? Per me è illegale. Stanno cercando di vincere la Premier League barando”.

"Vincono giocando male"

Quello dei calci d'angolo dell'Arsenal è un tema che non va giù a Obi Mikel: “Hanno speso quasi 1 miliardo di euro in trasferimenti e dipendono esclusivamente dai calci d’angolo. È ridicolo. Vincono giocando male. L’unico motivo per cui i tifosi non criticano lo stile di gioco è perché sono primi in classifica". Successi che pongono la qualità in secondo piano: "Non vediamo più giocatori come Saka, Martinelli, Eze od Ødegaard perché dipendono solo dai calci d’angolo”.

Il momento dell'Arsenal: pareggio in casa del Leverkusen

In Premier League l'Arsenal vanta sette punti di vantaggio sul City secondo, come dichiarato in precedenza, ed è reduce da tre successi consecutivi in campionato. In Champions League, invece, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, gli uomini di Arteta hanno pareggiato per 1-1 in casa del Bayer Leverkusen. Un rigore di Havertz ha permesso ai Gunners di evitare la sconfitta dopo aver subito gol dello svantaggio... da calcio d'angolo!