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lunedì 16 marzo 2026
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Il Brentford si mangia le mani: solo pari con i Wolves e occasione sprecata per avvicinarsi alla Champions© Getty Images

Il Brentford si mangia le mani: solo pari con i Wolves e occasione sprecata per avvicinarsi alla Champions

Nel monday night di Premier League spettacolare 2-2 al Gtech Community Stadium, con i padroni di casa che si fanno rimontare il doppio vantaggio
2 min
TagsPremier LeaguebrentfordWolves

Nel monday night di Premier League del Gtech Community Stadium, occasione persa dai padroni di casa del Brentford, che si fanno raggiungere sul 2-2 dal fanalino di coda Wolverhampton e perdono la preziosa chance di portarsi a -1 dal Chelsea, a -2 dal Liverpool, ma soprattutto a -4 dalla Champions League e dal quarto posto occupato dall'Aston Villa.

Brentford-Wolves 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Dall'illusione alla rimonta

La squadra di Andrews sembra poter sbrigare la pratica Wolves già nel primo tempo. Il risultato si sblocca al 22', quando sul cross di Lewis-Potter è Kayode ad incornare alle spalle del portiere ospite Sa. Al 37' è Igor Thiago a trovare il raddoppio, che aveva fallito clamorosamente poco prima con un maldestro colpo di testa: stavolta fa tutto Ouattara, che regala al compago di squadra un assist solamente da spingere in rete. Risultato che sembra già in archivio prima dell'intervallo, ma che invece proprio prima dell'intervallo torna in discussione, grazie al gran destro da fuori di Adam Armstrong, che fulmina Kelleher al 44'. L'ansia da prestazione e le probaili vertigini da alta classifica bloccano il Brentford, che nel cuore della ripresa incassa il pari ospite firmato da Arokodare senza essere più in grado di reagire. Una grande occasione gettata al vento. 

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