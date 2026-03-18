Tonali costretto a uscire in Champions, ansia Gattuso: le condizioni in vista di Italia-Irlanda del Nord

C'è allerta per le condizioni di Sandro Tonali. Il calciatore italiano del Newcastle è stato costretto a uscire dopo 10' della ripresa della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona (finito 7-2 per gli spagnoli, che sono volati ai quarti). A fermare il centrocampista è un problema fisico tutto da valutare. Condizioni di salute che preoccupano il ct della nazionale, Rino Gattuso, in vista dei playoff per i Mondiali di Calcio 2026 previsto per giovedì 26 marzo a Bergamo. L'ex Milan è stato sostituito dal terreno di gioco Camp Nou perché ha avvertito un dolore alla coscia sinistra, che si toccava mentre faceva ritorno in panchina dopo il cambio con Joe Willock. Tonali ha giocato con regolarità col Newcastle negli ultimi due mesi ma ha saltato l'ultima partita di Premier contro il Chelsea a causa di un malanno ed era in dubbio per la sfida con i blaugrana a Barcellona. Il tecnico, Eddie Howe, ha valutato le sue condizioni e ha deciso di schierarlo, una scelta che, se l'infortunio non si rivelasse lieve, metterebbe in affanno la nazionale azzurra, dato che mancherà di sicuro Mattia Zaccagni, a causa di una lesione muscolare.