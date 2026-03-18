Tonali costretto a uscire in Champions, ansia Gattuso: le condizioni in vista di Italia-Irlanda del Nord
C'è allerta per le condizioni di Sandro Tonali. Il calciatore italiano del Newcastle è stato costretto a uscire dopo 10' della ripresa della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona (finito 7-2 per gli spagnoli, che sono volati ai quarti). A fermare il centrocampista è un problema fisico tutto da valutare. Condizioni di salute che preoccupano il ct della nazionale, Rino Gattuso, in vista dei playoff per i Mondiali di Calcio 2026 previsto per giovedì 26 marzo a Bergamo. L'ex Milan è stato sostituito dal terreno di gioco Camp Nou perché ha avvertito un dolore alla coscia sinistra, che si toccava mentre faceva ritorno in panchina dopo il cambio con Joe Willock. Tonali ha giocato con regolarità col Newcastle negli ultimi due mesi ma ha saltato l'ultima partita di Premier contro il Chelsea a causa di un malanno ed era in dubbio per la sfida con i blaugrana a Barcellona. Il tecnico, Eddie Howe, ha valutato le sue condizioni e ha deciso di schierarlo, una scelta che, se l'infortunio non si rivelasse lieve, metterebbe in affanno la nazionale azzurra, dato che mancherà di sicuro Mattia Zaccagni, a causa di una lesione muscolare.
Infortunio Tonali, la conferma del Newcastle
"Direi che la presenza di Sandro è in dubbio. Ha un qualcosa all'inguine, o all'anca. Potrebbe essere un problema per noi". Nella conferenza stampa dopo la partita col Barcellona, il manager del Newcastle Eddie Howe non ha nascosto che c'è incertezza sulla disponibilità di Sandro Tonali per il derby col Sunderland in programma domenica prossima. Domani il centrocampista sarà sottoposto agli esami per capire l'entità dell'infortunio. La 32esima giornata di Premier League precede di soli quattro giorni la sfida decisiva per i playoff Mondiali dell'Italia che, in caso di passaggio appunto, precede l'eventuale finale Galles/Bosnia ed Erzegovina programmata per martedì 31 marzo.