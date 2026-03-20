Vicario si opera: l'annuncio del Tottenham e i tempi di recupero

Guglielmo Vicario ha deciso di operarsi. Il portiere del Tottenham , dopo la partita contro il Liverpool, ha decido di curarsi un'ernia con un intervento chirurgico . A darne l'annuncio è stato il club che ha specificato che si sottoporrà all'intervento la prossima settimana e spera che possa tornare a disposizione di Igor Tudor entro il prossimo mese. Vicario che dunque è stato lasciato fuori anche dai convocati di Gattuso per le partite dei playoff di qualificazione al prossimo Mondiale.

Operazione per Vicario, il bollettino del Tottenham

Questo il bollettino medico del Tottenham sull'operazione chirurgica del portiere italiano: "Possiamo confermare che Guglielmo Vicario si sottoporrà a un intervento chirurgico per un'ernia la prossima settimana. L'intervento, di lieve entità, è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione. Guglielmo inizierà immediatamente la riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese".

Kinsky torna in porta dopo il disastro di Madrid

Tanti tifosi del Tottenham, e non, sotto i commenti del post con il quale il Tottenham ha annunciato l'operazione di Vicario, hanno scritto invocando il ritorno di Antonin Kinsky tra i pali. Il secondo portiere degli Spurs era diventato tristemente celebre nella scorsa settimana dopo la prestazione disastrosa contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo appena sei minuti sbaglia in rinvio regalando il pallone all'Atletico Madrid che si porta avanti con Llorente. Sul secondo gol può poco dopo l'errore del difensore, ma sul terzo compie la disasterclass: gli arriva un retropassaggio, prova a girarla con i piedi ma si inciampa da solo e lancia Julian Alvarez da solo a porta spalancata. Tudor lo toglie dopo appena un quarto d'ora e inserisce Vicario. Ora, con l'infortnio dell'italiano, Kinsky ha l'opportunità di riscattarsi.

La situazione del Tottenham

Sarà fondamentale l'apporto del secondo portiere dato che il Tottenham naviga in acque tutt'altro che tranquille. Gli Spurs sono definitivamente usciti dalla Champions League, seppur vincendo per 3-2 il ritorno in casa contro l'Atletico, che dà speranze per il rush finale ma lascia il club senza nulla in mano. Ora la priorità per il club è quella di conquistare la salvezza il prima possibile, ed è tutt'altro che semplice. La squadra di Tudor non vince dallo scorso 28 dicembre, quando c'era ancora Frank in panchina. Da lì il tracollo che ha portato la squadra a essere sedicesima in classifica, appena un punto sopra la zona retrocessione. Una situazione incredibile per uno dei club che negli ultimi anni, tolta la scorsa stagione dove ha comunque vinto l'Europa League, è sempre stato nei piani alti della Premier.