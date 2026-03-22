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Tudor, che tonfo: Tottenham travolto dal Forest. Colpo Aston Villa, apoteosi Sunderland!

Tudor, che tonfo: Tottenham travolto dal Forest. Colpo Aston Villa, apoteosi Sunderland!

Gli Spurs crollano 3-0 in casa con il Nottingham nello spareggio salvezza: l'avventura del croato a Londra è appesa a un filo. I Villans regolano il West Ham, Black Cats corsari a Newcastle nel derby del Tyne-Wear
4 min
TagsPremier League

LONDRA (INGHILTERRA) - Sconfitta pesantissima per il Tottenham di Igor Tudor, la cui avventura a Londra sembra ormai ai titoli di coda (una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte in 7 gare sotto la sua gestione in tutte le competizioni): gli Spurs crollano 3-0 in casa nello spareggio salvezza contro il Nottingham Forest e incassano la sesta sconfitta nelle ultime sette uscite  stagionali in campionato. Puniti nella prima frazione dal gol di Igor Jesus al 45', gli Spurs vengono travolti nella ripresa da Gibbs-White (62') e Awoniyi (87'). Feroce la contestazione a fine gara dei tifosi londinesi che ora vedono l'incubo retrocessione in Championship sempre più vicino: il Tottenham infatti resta inchiodato al 17° posto in classifica, a 30 punti, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal West Ham (battuto a Birmingham dall'Aston Villa), a quota 29. Respirano invece i Reds di mister Vitor Pereira, ora a 32.

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Al terzultimo posto, come detto, c'è il West Ham di Espirito Santo, battuto 2-0 a 'Villa Park' dai 'Claret & Blue', prossimi avversari del Bologna ai quarti di finale di Europa League: decisivi i gol di capitan McGinn nel primo tempo (15') e di Watkins nella ripresa (68'). La formazione di Unai Emery torna al successo in Premier dopo quasi un mese e mezzo e consolida il quarto posto, a 54 punti, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

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Il Sunderland vince il derby con il Newcastle in rimonta: decisivo Brobbey allo scadere

Festa Sunderland a St. James' Park. Nel match che ha aperto la domenica della massima serie inglese, i Black Cats vincono 2-1 il derby del Tyne-Wear contro gli acerrimi rivali del Newcastle (senza Tonali, out per infortunio) e bissano il successo dell'andata (1-0 allo Stadium of Light). Sotto nel primo tempo, puniti dal guizzo di Gordon al 10', gli ospiti salgono in cattedra nella ripresa: Talbi pareggia i conti al 57', l'ex Ajax Brobbey condanna le 'Magpies' al 90'. Tre punti d'oro per i biancorossi di mister Le Bris, ora decimi in classifica - a pari merito con il Brighton - a 43 punti e a +1 sui bianconeri di Howe.

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