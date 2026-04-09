Di Canio Premier Special: il racconto dei testa a testa in Premier League

Arsenal primo con 70 punti in 31 partite, segue il Manchester City con 61 in 30. Prosegue la rincorsa al titolo in Premier League . E per ripercorrere le grandi rivalità su Sky e in streaming su NOW il terzo episodio stagionale del Di Canio Premer Special: “I testa a testa da titolo”. Il nuovo capitolo andrà in onda venerdì 10 aprile alle 19.30 su Sky Sport Calcio, alle 20 e alle 22.30 su Sky Sport Uno.

Manchester City abituato al testa a testa negli ultimi anni

Dal 2012 al 2024 il Manchester City ha vinto il titolo otto volte. Spesso, però, la squadra che è stata allenata da Mancini e Pellegrini prima di Guardiola, spesso hanno dovuto fare i conti con grande avversarie, come lo stesso Arsenal nella stagione 2023-24 o il Liverpool, che nel 2019 perse lo scontro diretto del 3 gennaio, dopo il celebre salvataggio sulla linea di John Stones, che diede poi il via alla rimonta sui Reds da parte dei Citizens, capaci di chiudere quell’ incredibile annata con 14 vittorie consecutive. Ma non solo. Nello speciale di Paolo Di Canio ci sono anche due memorabili testa a testa degli anni Novanta. Entrambe le volte è protagonista il Manchester United, prima contro il Newcastle United e poi con il Blackburn Rovers.

Tra una settimana lo scontro diretto tra le due squadre

Intanto, le ultime giornate di Premier League saranno tutte da vivere su Sky. Nel prossimo turno il City andrà in scena a Stamford Bridge, nella partita contro il Chelsea, domenica 12 aprile alle 17.30. L'Arsenal, invece, sabato ospiterà all'Emirates il Bournemouth. Nel prossimo fine settimana, invece, è in programma proprio lo scontro diretto, domenica 19 alle 17:30 all'Etihad Stadium.